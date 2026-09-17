Algérie: Préparation de la signature d'un accord de coopération dans le domaine des mines

ALGER — Le ministre des Mines et des Industries minières, M. Mourad Hanifi, a reçu, mercredi, une délégation de haut niveau du ministère sud-africain des Ressources minérales et pétrolières, avec laquelle il a examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, en prévision de la signature d'un accord de coopération entre les deux pays dans le domaine des mines.

La rencontre, tenue au siège du ministère en présence de la secrétaire d'Etat chargée des Mines, Mme Karima Bakir Tafer, et de l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud auprès de l'Algérie, M. Ndumiso Ndima Ntshinga, a été l'occasion d'examiner les perspectives de développement du partenariat entre les deux pays et de tirer parti de l'expertise sud-africaine dans les domaines de l'exploration minière, de la recherche géologique, de l'exploitation des ressources minérales, ainsi que de la valorisation et de la transformation des minerais.

A travers cet accord, l'Algérie entend tirer profit des compétences et de l'expertise de pointe de la République d'Afrique du Sud, qui compte parmi les pays les plus avancés dans les domaines de l'exploration minière, des techniques d'exploration en profondeur et d'exploitation durable des mines, ainsi que dans la transformation et le traitement des minerais au moyen de procédés technologiques.

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Cette coopération portera sur plusieurs axes principaux, notamment la valorisation locale des ressources minières et leur transformation en produits à valeur ajoutée, en vue de contribuer à la création d'emplois, tout en soutenant le tissu industriel national.

L'accord vise également à réaliser des études géophysiques et à appliquer des méthodes avancées d'exploration, tant aériennes que terrestres, afin de prospecter les ressources minières et d'identifier les gisements avec une grande précision.

Il prévoit aussi l'échange d'experts dans le domaine de la gestion de l'environnement minier pour garantir l'adoption des meilleures pratiques internationales en matière de réduction des impacts environnementaux de l'activité minière et de réhabilitation des sites.

L'accord prévoit en outre une coopération dans le domaine de la formation et du développement des ressources humaines dans le secteur minier, afin de renforcer les compétences et les capacités des cadres et des ingénieurs, ainsi que la réalisation de recherches conjointes sur des projets visant à développer de nouvelles techniques pour appliquer les meilleures pratiques et promouvoir l'innovation dans le secteur minier.

La délégation sud-africaine, en visite de travail en Algérie du 13 au 17 septembre, visitera nombre d'établissements relevant du ministère des Mines et des Industries minières, afin de prendre connaissance de près des capacités techniques et opérationnelles du secteur et d'examiner les mécanismes de concrétisation d'un partenariat direct.

A l'issue de la rencontre, l'ambassadeur d'Afrique du Sud a indiqué, dans une déclaration à la presse, que son pays ambitionnait de relancer la coopération avec l'Algérie, notamment dans le secteur minier, à travers la valorisation locale des minerais et leur transformation en produits à valeur ajoutée, la réalisation d'études géophysiques à l'aide de technologies modernes, l'échange d'expertises en matière de gestion de l'environnement minier et de réhabilitation des sites, la formation et la réalisation de recherches conjointes dans le domaine du développement des technologies et de l'innovation minière.

La délégation sud-africaine compte des représentants de l'organisme MINTEK, spécialisé dans la production, le traitement, l'enrichissement et la valorisation des minerais, et des responsables du secteur des sciences géologiques ayant déjà réalisé des travaux de cartographie géologique à travers le continent.

Par ailleurs, M. Hanifi a reçu une délégation de haut niveau du ministère angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, afin de poursuivre les discussions sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le secteur minier et d'examiner les voies à même de consolider la coopération et l'échange d'expertises techniques, institutionnelles et géologiques entre les deux pays.

Cette rencontre, la deuxième après celle tenue lundi dernier, s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Mines et des Industries minières, de responsables du ministère et de l'ambassadeur d'Angola auprès de l'Algérie, Toko Diakenga Serao.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations bilatérales dans le secteur minier et examiné les moyens d'échanger les expertises techniques, institutionnelles et géologiques entre les deux pays.