Tunisie: Ben Arous - Un fonctionnaire retrouvé pendu dans des circonstances indéterminées

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère public près le Tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné, avant-hier, l'ouverture d'une enquête judiciaire après la découverte du corps sans vie d'un fonctionnaire travaillant dans l'une des structures ministérielles, retrouvé pendu à son domicile dans des circonstances encore indéterminées.

Le représentant du ministère public s'est rendu sur les lieux, accompagné des autorités sécuritaires et des services spécialisés, afin de procéder aux constatations nécessaires et aux examens techniques sur le lieu du décès.

Le corps a été transféré aux services de médecine légale afin de déterminer avec précision les causes du décès.

La brigade sécuritaire chargée de l'affaire poursuit ses investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès et d'établir les éventuelles responsabilités.

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