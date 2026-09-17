Tunisie: Bab Bhar - Arrestation d'un ressortissant étranger impliqué dans un trafic de médicaments

Les agents de la brigade de la police judiciaire de Bab Bhar ont arrêté un ressortissant étranger, soupçonné d'être impliqué dans une affaire de trafic de médicaments.

L'arrestation intervient à la suite d'informations précises recueillies par les unités sécuritaires, faisant état d'une activité suspecte du mis en cause, liée à la collecte illégale de quantités de médicaments en vue de leur trafic.

Après coordination avec le ministère public, les agents ont mis en place une opération qui a permis d'interpeller le suspect.

Les opérations de fouille et de contrôle effectuées dans le cadre de l'affaire ont permis de saisir d'importantes quantités et différentes catégories de médicaments que le suspect aurait eu l'intention de faire sortir du circuit légal de distribution, dans le but de favoriser leur accaparement et la spéculation.

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Après consultation du ministère public, il a été décidé de maintenir le suspect en état de détention et de prendre les mesures légales nécessaires à son encontre.

L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances de l'affaire et d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées dans ce réseau.