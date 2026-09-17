Tunisie: Escalope - Le prix ne devrait pas dépasser 20 dinars le kilo

La production de viandes de volailles devrait atteindre 15.500 tonnes en octobre 2026, contre environ 11.000 tonnes actuellement, permettant ainsi de couvrir les besoins de consommation du marché, a indiqué mercredi le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui.

Intervenant sur Diwan mercredi soir, il a précisé que la consommation mensuelle de viandes de volailles se situe entre 14.000 et 15.000 tonnes, alors que la production enregistrée durant le mois de septembre est estimée à quelque 11.000 tonnes, entraînant un déficit et des perturbations d'approvisionnement.

Selon Nefzaoui, l'augmentation attendue de la production en octobre devrait permettre de dépasser cette situation et de répondre aux besoins du marché.

Concernant les prix, le président de la Chambre a indiqué que le prix de la viande de volaille atteint actuellement 8,950 dinars le kilogramme au détail.

S'agissant de l'escalope, qui connaît une pénurie sur le marché, il a souligné que son prix ne devrait pas dépasser 19,990 dinars le kilogramme, soit près de 20 dinars.