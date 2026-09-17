Tunisie: L'expert en climat Hamdi Hached écarte le risque de tsunami près des côtes tunisiennes

L'expert en climat, Hamdi Hachad, a démenti ce jeudi les rumeurs circulant sur la possibilité de survenue de tsunamis dans la région au cours de la période à venir, les qualifiant d'allégations infondées.

Intervenant à la radio, Hamdi Hachad a expliqué que « le tsunami est un phénomène géologique lié aux séismes marins et n'a aucun lien avec les changements climatiques ». Il a souligné que « ces phénomènes font l'objet d'une surveillance d'alerte précoce précise et internationale via des satellites et des capteurs marins ». Il a également signalé « la formation d'une tempête relativement éloignée au large des côtes de l'est de la Libye, de la Grèce et de la Turquie, avec des impacts attendus sur la région ».

Concernant les prévisions météorologiques, l'expert en climat a indiqué qu'« il est prévu des précipitations importantes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine, en particulier dans les régions du Sahel notamment à Monastir, Mahdia, Sfax, Gafsa, Kasserine, Le Kef, Sidi Bouzid) et certaines parties du nord de la Tunisie ». Il a appelé à « prendre les mesures nécessaires dans les régions du Sahel et de Sfax en prévision de pluies torrentielles soudaines causées par la rencontre de masses d'air froid et d'autres chaudes et humides ».

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Il a souligné que « l'absorption de l'eau par le sol sera limitée au début en raison de la sécheresse sévère consécutive aux vagues de chaleur estivales, ce qui augmente le risque de ruissellement superficiel ». L'expert a enfin confirmé la fin effective de la saison estivale et des fortes chaleurs, et l'entrée officielle du pays dans les perturbations climatiques propres à l'automne et à l'hiver .