Tunisie: Le pic des perturbations et des fortes pluies attendu dans ces régions

Le pic des perturbations météorologiques et des précipitations est attendu jeudi dans plusieurs régions de la Tunisie, notamment sur un axe s'étendant de Zaghouan à certaines parties de Kairouan, Sousse et Monastir, selon le professeur agrégé de géographie Amer Bahba.

Intervenant mercredi soir sur Diwan Fm, Amer Bahba a indiqué que la dépression atmosphérique qui atteindra la Tunisie commencera à affecter les régions du nord-ouest dans l'après-midi, avant de se déplacer vers d'autres zones du pays.

Il a précisé que les précipitations les plus importantes devraient être enregistrées sur l'axe géographique reliant Zaghouan à des parties des gouvernorats de Kairouan, Sousse et Monastir.

Selon le spécialiste, l'activité des nuages orageux devrait se poursuivre durant le week-end. Les perturbations météorologiques devraient ainsi se manifester presque quotidiennement à partir de jeudi, dans différentes régions du pays.

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Amer Bahba a, par ailleurs, indiqué que le modèle météorologique américain prévoit d'importantes quantités de pluie sur la Tunisie jusqu'à la fin du mois de septembre.

De son côté, l'Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour jeudi des cumuls de pluie compris généralement entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre localement 60 mm. Ces précipitations seront accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent lors du passage des cellules orageuses.