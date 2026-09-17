Tunisie: Zaghouan - Les plantations d'oliviers en net recul

Le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche maritime de Zaghouan, Fethi Labyadh, a indiqué que la baisse des prix de l'huile d'olive au cours des deux dernières campagnes a entraîné un recul des investissements des agriculteurs dans les plantations d'oliviers.

Dans une déclaration à Diwan FM, il a précisé que les agriculteurs ont réduit leurs projets de plantation, passant de 50.000 plants d'olivier à 20.000, tandis que d'autres projets ont été ramenés au quart des quantités initialement programmées, voire moins.

Fethi Labyadh a également fait savoir que les ventes des pépinières dans la région n'ont représenté que 30 à 35 % des volumes habituellement écoulés, avec un quasi-arrêt des grands projets de plantation.

Il a souligné que la reprise de la dynamique du secteur demeure tributaire de l'amélioration des prix de l'huile d'olive et de la mise en place de solutions aux problèmes liés à la commercialisation.

Selon lui, ces mesures permettraient de restaurer la confiance des agriculteurs et de les encourager à poursuivre les plantations d'oliviers.