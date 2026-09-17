Tunisie: Sousse accueille la nuit européenne des chercheurs le 25 septembre

17 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le 25 septembre, Sousse accueillera, la nuit européenne des chercheurs, une manifestation lors de laquelle la ville promet de se transformer, le temps de quelques heures, en un laboratoire à ciel ouvert.

L'initiative réunira la délégation régionale de l'éducation et l'université de Sousse, dans le cadre du projet LABWISE, porté par le programme européen Horizon Europe.

Elle a pour objectif de briser les murs des laboratoires afin de rendre la recherche tangible, humaine, désirable.

Au menu de la soirée, tout est pensé pour bousculer les idées reçues sur la science. Des expériences en direct.

Des démonstrations qui surprennent. Des chercheurs accessibles, sans barrières ni jargon.

Des innovations que l'on peut voir, toucher, questionner. Le slogan donne le ton : « La science pour un avenir durable et inclusif ».

Le temps d'une nuit, Sousse se transformera en un véritable espace d'exploration scientifique, réunissant chercheurs, jeunes, élèves, familles, enseignants et citoyens autour d'un objectif commun : faire de la science une aventure collective accessible à tous sans ticket d'entrée ni prérequis.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.