Tunisie: Sousse accueille la nuit européenne des chercheurs le 25 septembre

Le 25 septembre, Sousse accueillera, la nuit européenne des chercheurs, une manifestation lors de laquelle la ville promet de se transformer, le temps de quelques heures, en un laboratoire à ciel ouvert.

L'initiative réunira la délégation régionale de l'éducation et l'université de Sousse, dans le cadre du projet LABWISE, porté par le programme européen Horizon Europe.

Elle a pour objectif de briser les murs des laboratoires afin de rendre la recherche tangible, humaine, désirable.

Au menu de la soirée, tout est pensé pour bousculer les idées reçues sur la science. Des expériences en direct.

Des démonstrations qui surprennent. Des chercheurs accessibles, sans barrières ni jargon.

Des innovations que l'on peut voir, toucher, questionner. Le slogan donne le ton : « La science pour un avenir durable et inclusif ».

Le temps d'une nuit, Sousse se transformera en un véritable espace d'exploration scientifique, réunissant chercheurs, jeunes, élèves, familles, enseignants et citoyens autour d'un objectif commun : faire de la science une aventure collective accessible à tous sans ticket d'entrée ni prérequis.