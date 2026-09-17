Sénégal: Bassirou Diomaye Faye a quitté Abu Dhabi à destination de Dakar

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a quitté, jeudi, Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, à destination de Dakar, à l'issue d'une tournée entamée lundi à Washington, a annoncé la présidence sénégalaise.

"Le président de la République, son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Abu Dhabi ce jeudi 17 septembre 2026 à destination de Dakar, au terme d'une mission de cinq jours qui l'a conduit à Washington puis aux Émirats Arabes Unis", a-t-elle notamment fait savoir.

Dans un message publié sur ses plateformes officielles, la présidence de la République rappelle que le chef de l'Etat a renouvelé, lors de son entretien avec son homologue émirati, la solidarité du peuple sénégalais au peuple frère émirati dans le contexte actuel de guerre au Moyen-Orient.

Il a également assuré au président Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan du soutien de Dakar aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi.

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Bassirou Diomaye Faye n'a pas manqué de remercier le président émirati pour l'attention constante accordée au Sénégal et pour les orientations retenues pour finaliser un nouveau partenariat économique entre les deux pays dans les finances, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la logistique et le numérique, selon la même source.