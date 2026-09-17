Sénégal: Thiès - Le maire Babacar Diop annonce des feux tricolores sur 10 nouveaux carrefours, d'ici décembre

Thiès — Le maire de la ville Thiès (ouest), Babacar Diop, annonce une deuxième phase du programme municipal de renforcement de la sécurité routière, qui devrait permettre l'installation, d'ici le mois de décembre, de feux tricolores au niveau de dix nouveaux carrefours.

"Aujourd'hui, je peux dire aux populations de Thiès qu'avant le mois de décembre, nous allons réceptionner 10 nouveaux carrefours", y compris le rond-point Nguinth, a-t-il dit, mercredi, en lançant les travaux de réhabilitation des de route reliant Cité Senghor à Silmang, sur linéaire de neuf kilomètres.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement de la sécurité routière, à travers l'installation des feux tricolores, a-t-il ajouté.

"Nous avons fini aujourd'hui d'installer cinq carrefours au niveau de Thiès", s'est réjoui l'édile, avant d'annoncer que la ville va lancer, en janvier 2027, les travaux d'installation de feux tricolores sur cinq autres carrefours.

Parmi les croisements concernés, il y a le rond-point de l'hôpital régional de Thiès, l'intersection "Robinet bagarre", le rond-point du Champ de courses.

L'objectif est de permettre à Thiès d'avoir des infrastructures routières "en très bon état et un trafic urbain stable et sûr", a dit le maire.