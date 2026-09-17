Dakar — La troisième session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce vendredi avec plusieurs textes à l'ordre du jour, parmi lesquels un projet de loi modifiant la loi instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO et des propositions de loi relatives aux lois de finances, au Code pétrolier ou encore à la santé en milieu carcéral, a-t-on appris de l'institution parlementaire.

Le Bureau de l'Assemblée nationale a fixé, par arrêté, l'ordre du jour de la troisième session extraordinaire de 2026, portant, entre autres, sur l'examen du projet de loi n° 21/2026 modifiant la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d'identité biométrique CEDEAO, indique un communiqué du président de l'institution parlementaire, Ousmane Sonko.

La date de validité des cartes d'identité biométriques éditées en 2016 et faisant office de cartes d'électeur pour les citoyens inscrits sur les listes électorales, arrive à son terme alors que l'on s'achemine vers des élections territoriales.

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Les députés sont également appelés à se pencher sur la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de la loi n° 2019-03 du 1er février 2019 portant Code pétrolier, la proposition de loi organique n° 38/2026 modifiant la loi organique n° 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances, la proposition de loi n°39/2026 relative à la santé en milieu carcéral, indique la source.

Il est prévu, par ailleurs, au cours de cette session extraordinaire, l'examen du rapport de la mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits de marque Softcare, ajoute le texte.

Mardi, le bureau de l'Assemblée nationale avait annoncé avoir adopté un arrêté relatif aux dépenses spéciales.

La première session extraordinaire 2026 avait pour ordre du jour l'examen de trois projets de loi et huit propositions de loi, dont une relative aux régimes juridiques des crédits spéciaux.

Le deuxième session extraordinaire, à l'initiative de l'exécutif, portait sur la tenue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô.