Sénégal: Al Aminou Lo aux acteurs du privé - 'La transformation du pays va d'abord reposer sur vous'

Dakar — La transformation structurelle de l'économie sénégalaise va d'abord reposer sur le secteur privé, qui porte l'effort de création de richesses et d'emplois, a déclaré, jeudi, à Dakar, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, assurant de la volonté du gouvernement de convertir, dans cette perspective, les réformes déjà engagées en "services accessibles, rapides et effectivement utilisés".

La transformation structurelle de l'économie sénégalaise "ne se fera pas par la seule volonté de l'État. Elle reposera d'abord sur vous : les entrepreneurs, industriels, commerçants et investisseurs qui portez, chaque jour, l'effort de création de richesses et d'emplois", a-t-il dit dans son mot de bienvenue prononcé à l'ouverture d'une rencontre de prise de contact et d'échanges avec le secteur privé.

"L'État n'a ni la vocation, ni les moyens de se substituer à l'initiative privée. Son rôle est désormais celui d'un Etat stratège à savoir de fixer le cap, de réguler, de sécuriser l'investissement et de lever les contraintes au développement de l'initiative privée", a ajouté le chef du gouvernement.

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"Ce que l'État doit surtout à l'entreprise, c'est la prévisibilité des règles, la célérité de l'action administrative et le paiement de ses dettes. Sous ce dernier registre, je voudrais vous rassurer, l'apurement de la dette intérieure sera conduit à son terme", a assuré Ahmadou Al Aminou Lo, en martelant que le secteur privé national "ne sera pas une variable d'ajustement de la trésorerie publique".

Selon le chef du gouvernement sénégalais, le défi auquel le Sénégal se trouve confronté "n'est donc plus de concevoir des réformes supplémentaires, mais de convertir celles qui existent déjà en services accessibles, rapides et effectivement utilisés".

Il affirme que c'est le sens des chantiers que le gouvernement compte finaliser "avant la fin de cette année 2026", citant les textes d'application du Code des investissements de 2025 et le cadre rénové des partenariats public-privé.

Ces deux textes "garantiront la sécurité juridique, la protection contre l'expropriation et la liberté de transfert des capitaux", a indiqué Ahmadou Al Aminou Lo.

Il a par ailleurs annoncé que le Code général des Impôts et le Code général des Douanes "seront soumis [aux] commentaires et observations" du privé national, en même temps le projet de loi d'orientation sur le patriotisme économique sera finalisé.

Le gouvernement entend en outre veiller, "conformément aux orientations du chef de l'Etat, à l'application consensuelle des recommandations des États généraux de l'Industrie, du Commerce et des PME/PMI", a assuré le Premier ministre.

Il a réitéré l'ambition des pouvoirs publics de sortir l'économie sénégalaise de sa "dépendance multiforme, pour construire une économie productive, industrialisée et créatrice de valeur ajoutée locale".

"Cette transformation n'est pas une option ; elle est une nécessité", a-t-il répété, en faisant observer que la part de la valeur ajoutée manufacturière dans PIB du Sénégal "ne dépasse guère 20% depuis une décennie", sans compter que les entreprises installées au Sénégal "peinent à gagner des parts de marché importantes dans les grands travaux de l'Etat".

"Elles restent pour la plupart confinée sur le territoire national, ne pouvant profiter des opportunités offertes par nos espaces intégrés de l'UEMOA, de la CEDEAO et de la ZLECAF. La formalisation de bon nombre d'entreprises demeure incomplète. Nous devons inverser cette trajectoire, filière par filière, territoire par territoire", a-t-il plaidé.

De l'avis du Premier ministre, cela "suppose de construire, autour de nos ressources naturelles et agricoles, de nos avantages comparatifs sur les services, de véritables chaînes de valeur intégrées, capables de capter une part croissante de la valeur ajoutée nationale".

"Il s'agit également de consolider nos zones économiques spéciales et nos pôles industriels aménagés, et de faire du contenu local, dans la commande publique comme dans les grands projets d'investissement, un principe d'action et non une simple déclaration d'intention", a-t-il indiqué.