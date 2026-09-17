Sénégal: Thiès - Babacar Diop lance les travaux de réfection de la route reliant Cité Senghor à Silmang

Thiès — Le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop, a lancé, mercredi, les travaux de réfection de route reliant Cité Senghor au quartier Silmang, dans la commune de Thiès-est, soit un itinéraire de 9 km, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous avons lancé les travaux, qui vont se dérouler sur une période donc de 13 jours, pour nous permettre d'avoir une très bonne route, une route sûre, qui fera la fierté de tous les habitants de Cité Senghor, mais aussi des villages environnants aussi qui empruntent cette route", a dit l'édile, lors de la cérémonie de lancement.

La réhabilitation de ce tronçon de voirie s'inscrit dans la deuxième phase du programme de modernisation des infrastructures routières de la ville, annoncé par la municipalité.

"Nous reprenons les travaux du programme de réhabilitation des routes de Thiès", a déclaré le maire, pointant "le niveau de dégradation très avancé des axes principaux de la ville depuis plus de deux décennies".

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Cette situation justifie, a-t-il dit, le lancement d'un vaste programme de réhabilitation des routes, pour doter Thiès d"'infrastructures sûres et en très bon état".

Selon Babacar Diop, c'est après avoir écouté "les plaintes et complaintes" des populations de Cité Senghor et des villages environnants qui fréquentent cette route de la ville de Thiès, que la mairie a fait "des arbitrages afin de pouvoir prendre en charge cette vieille doléance".

Il a précisé que cette nouvelle phase du programme de réhabilitation routière, concerne six axes principaux dont celui de la Cité Senghor.

Les travaux concerneront aussi la route de Bountou Dépôt, l'avenue Ousmane Ngom qui traverse le marché Moussanté, la route de Sampathé, allant de l'immeuble Jëf-jël à la mosquée de Thierno Djibril Wane et la route de la Cité Ballabey.

"Nous avons envisagé de reconstruire la route qui va du Terrain rail jusqu'à Médina Fall", a poursuivi Babacar Diop. "Au total, cela nous fera six routes", a-t-il résumé.

Le maire a informé, à propos du budget que "lors de la première phase, les 900 millions de francs ont été dépassés, pour un linéaire de 7 km réalisés".