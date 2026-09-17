Sénégal: Notation - GCR décerne à nouveau les notes de long terme AA et AA- aux obligations émises par le FCTC EPT 2025 2040

Pour sa notation 2026, GCR Ratings (GCR) a décerné à nouveau les notations d'émission de long terme de AA(WU)(SF) de la Tranche A et AA-(WU) (SF) de la Tranche B des obligations émises par le Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) Electricité pour tous (EPT) 2025-2040, sur son échelle régionale de notation, a annoncé la direction de cette agence de notation basée à Dakar.

Quant à la Tranche C, GCR lui a décerné la note A+(WU)(SF).

La perspective attachée à la notation de chacune de ces tranches est stable.

Dans son approche méthodologique, GCR estime assigner uniquement une notation de long terme aux obligations du FCTC EPT 2025-2040, puisque ces obligations portent des maturités comprises entre 7 et 15 ans à la date d'émission. Par contre, GCR ne note pas les parts résiduelles, c'est-à-dire la tranche dite Equity. GCR souligne que les tranches A, B et C sont pari passu, mais que la différenciation de leurs notes respectives sur son échelle de notation tient à leurs différences de maturité. En outre, l'équipe de GCR, avance n'assigner aucune notation en devises internationales aux obligations du FCTC, puisque cette émission obligataire est exclusivement libellée en francs CFA.

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De surcroît, selon la méthodologie de GCR et par construction, les notations des obligations susceptibles d'être émises dans le cadre d'opérations de titrisation (surtout lorsque les créances sous- jacentes sont transfrontalières) ne sont pas soumises aux plafonds nationaux, mais uniquement au plafond régional, lequel se situe selon GCR à AAA(WU)(SF) en devise régionale.

Enfin, ces notations portent toutes une perspective stable. GCR estime en effet qu'à la date d'émission, la perte attendue attachée au portefeuille ne devrait pas aller au-delà du quantum suggéré par ses modèles de stress sur le portefeuille, lesquels sont très conservateurs.

Dans son approche analytique, GCR a décliné les principaux facteurs de notation.

· La diversification du portefeuille titrisé sur un très grand nombre de contreparties domestiques est un facteur positif de notation.

· Toutefois, la perte attendue attachée à ce portefeuille, pourtant très granulaire, est plafonnée à une notation de A(WU), puisque le maître d'oeuvre (la Compagnie Ivoirienne d'Electricité, dont l'estimation de crédit est A(WU)(CA)) et que le Fonds PEPT attaché au Programme Electricité pour Tous (PEPT) est assimilable au souverain ivoirien noté A(WU)/Stable/A1(WU) ; c'est un facteur neutre de notation.

· Le degré très élevé de rehaussement de crédit par un surdimensionnement du portefeuille de 90% à la date d'émission est un facteur positif et essentiel de notation.

· La maturité très longue des obligations émises par le FCTC est un facteur négatif de notation, dans la mesure où elle impacte fortement l'actualisation des flux futurs.

· Le ratio attendu de couverture du principal et des intérêts de la dette par les redevances (DSCR) est robuste sur toute la durée de vie des obligations, ce qui constitue un facteur positif de notation.

· L'existence d'un portefeuille de réserve à hauteur de 25% de l'encours des obligations est un facteur positif et essentiel de notation.

· L'existence d'un compte de réserve et d'une ligne de liquidité est un facteur positif de notation

· L'absence d'une entité alternative de recouvrement (back-up servicer) est un facteur négatif de notation.

· La trésorerie attendue du FCTC est bonne et résiste bien aux tests de stress, ce qui est un facteur neutre de notation.

· La saine gestion opérationnelle de la structure de titrisation et la bonne qualité de la documentation juridique sont des facteurs neutres de notation.

Selon GCR, un rehaussement des notations des obligations émises par le FCTC EPT 2025-2040 seraient la conséquence : ;) d'un comportement favorable des créances sous-jacentes, avec un rythme de recouvrement en phase ou au-delà des moyennes historiques ; ii) du maintien du taux de surdimensionnement à un niveau élevé ; iii) du maintien du fonds de réserve, du portefeuille de réserve et de la ligne de liquidité ; ou iv) de l'amélioration du risque-pays ivoirien.

Une détérioration des notations des obligations émises par le FCTC EPT 2025-2040 serait la conséquence : i) d'une crise économique, politique ou sanitaire soudaine et de grande ampleur en Côte d'Ivoire ; ii) d'une détérioration sévère, au-delà des tests de stress et de sur-stress, du portefeuille de créances sous-jacentes ; ou iii) de la matérialisation des risques opérationnels et/ou juridiques rendant le recouvrement des créances plus malaisé ou les délais de remboursement des créances plus longs.

Au total, GCR estime que la probabilité d'occurrence des scénarios défavorables est équivalente à celle des scénarios favorables à moyen terme, justifiant sa perspective stable sur toutes les tranches. Enfin, les notations des obligations du FCTC EPT 2025-2040 seront soumises à une revue annuelle par GCR, souligne l'équipe de notation.