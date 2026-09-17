Soudan: Le pays condamne une attaque de drone contre La Mecque

17 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouvernement soudanais a condamné mercredi avec la plus grande fermeté l'attaque menée par les Houthis au moyen d'un drone contre La Mecque. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Khartoum a qualifié cette attaque contre la ville sainte et la Grande Mosquée d'atteinte grave au caractère sacré des lieux saints de l'islam et de provocation dangereuse pour les sentiments des musulmans du monde entier.

Le gouvernement soudanais a affirmé que le caractère inviolable des Deux Saintes Mosquées, des lieux sacrés ainsi que la sécurité des pèlerins ne sauraient faire l'objet d'aucune menace. Il a estimé que leur exposition à des actes hostiles ou leur instrumentalisation dans les conflits constitue une escalade grave et condamnable.

Le Soudan a appelé au respect de la sainteté des lieux de culte et à leur protection contre les risques d'escalade, afin de préserver la sécurité et la stabilité de l'Arabie saoudite et de l'ensemble de la région.

Khartoum a enfin exprimé sa pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite et soutenu son droit légitime à prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité, son territoire, les lieux saints et les pèlerins.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.