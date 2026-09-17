Soudan: Le pays condamne une attaque de drone contre La Mecque

Le gouvernement soudanais a condamné mercredi avec la plus grande fermeté l'attaque menée par les Houthis au moyen d'un drone contre La Mecque. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Khartoum a qualifié cette attaque contre la ville sainte et la Grande Mosquée d'atteinte grave au caractère sacré des lieux saints de l'islam et de provocation dangereuse pour les sentiments des musulmans du monde entier.

Le gouvernement soudanais a affirmé que le caractère inviolable des Deux Saintes Mosquées, des lieux sacrés ainsi que la sécurité des pèlerins ne sauraient faire l'objet d'aucune menace. Il a estimé que leur exposition à des actes hostiles ou leur instrumentalisation dans les conflits constitue une escalade grave et condamnable.

Le Soudan a appelé au respect de la sainteté des lieux de culte et à leur protection contre les risques d'escalade, afin de préserver la sécurité et la stabilité de l'Arabie saoudite et de l'ensemble de la région.

Khartoum a enfin exprimé sa pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite et soutenu son droit légitime à prendre les mesures nécessaires pour protéger sa sécurité, son territoire, les lieux saints et les pèlerins.