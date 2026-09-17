Soudan: Signature d'un protocole d'accord entre l'UNA et l'ICAIR pour atteindre des objectifs communs

L'Union des agences de presse (UAP) de l'OCI (UNA) a signé mercredi à Riyad un protocole d'accord avec le Centre international de recherche et d'éthique (CIR) sur l'IA (ICAIR-CIRIA). La signature a eu lieu en marge du 4e Forum mondial de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA (GFEAI - FMEIA 2026), qui a débuté le 14 septembre et s'achève ce jeudi.

L'accord a été signé par le directeur général de YONA, Mohammed bin Abd Rabbuh Al-Yami, et le directeur général d'AICER, Dr Majed bin Ali Al-Shehri.

Cet accord vise à concrétiser des objectifs communs aux deux entités : ceux de l'ICAIR -- fondés sur des piliers issus de la Stratégie à moyen terme de l'UNESCO (2022-2029) -- et ceux de l'UNA, qui s'alignent sur les objectifs stratégiques de l'UNESCO concernant la promotion de la liberté d'expression et le développement des médias, la diffusion d'une culture de paix et de tolérance, la lutte contre les discours de haine et l'extrémisme, le soutien à l'échange de connaissances et au renforcement des capacités des médias à l'ère numérique, la coordination de programmes de formation pour les professionnels des médias, ainsi que la promotion d'une transformation technologique éthique et l'établissement de partenariats pour un impact durable.