Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara reçoit les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs

Ce mercredi 16 septembre 2026, le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, les Lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire.

Il s'agit de Bachir Diallo, ambassadeur de la République de Guinée, Chang Soyc, ambassadeur de la République de Corée, Seniya Sidi Haiba, Ambassadrice de la République Islamique de Mauritanie, Selma Bakhta Mansouri, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, et Ramesh Babu Lakshmanan, ambassadeur de la République de l'Inde.

Au cours des audiences successives, le Chef de l'État a salué l'excellence des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et chacun de ces pays. Sur sa page X, la Présidence de la République indique que "cette cérémonie a été l'occasion pour le Chef de l'État et les cinq diplomates de réaffirmer la qualité exceptionnelle des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs, ainsi que leur volonté commune de poursuivre leur consolidation dans tous les domaines, au bénéfice de leurs peuples.Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique, sécuritaire et culturelle".

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Avec la Guinée, la question de la stabilité régionale et de la coopération transfrontalière a été au coeur des discussions. Avec la Corée du Sud, l'accent a été mis sur les investissements technologiques et industriels.

La présentation des lettres de l'ambassadeure de Mauritanie et de celle d'Algérie intervient alors qu'Abidjan cherche à diversifier ses partenariats au Maghreb et au Sahel. Enfin, avec l'Inde, les deux parties ont évoqué notamment l'approfondissement du partenariat dans les domaines pharmaceutique, agricole et de la formation.