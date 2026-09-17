Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence - La BNI présente sa distinction à Mariatou Koné

La Banque nationale d'investissement (Bni) s'est classée première dans la catégorie des meilleures entreprises pourvoyeuses d'emplois décents, à l'issue des délibérations du jury du Prix national d'Excellence 2026.

Quelques semaines après avoir reçu cette distinction au Palais présidentiel, lors de la cérémonie officielle de remise du Prix national d'Excellence, une délégation de la BNI, conduite par son directeur général, Youssouf Fadiga, a été reçue, mardi 15 septembre 2026, par la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, Pr Mariatou Koné.

Les responsables de la banque sont venus lui présenter la distinction obtenue et lui exprimer leur gratitude pour ses conseils et orientations.

« Nous sommes venus lui dire merci pour ses orientations qui ont permis d'atteindre les résultats qui nous ont hissés au rang des meilleures entreprises de Côte d'Ivoire », a expliqué Youssouf Fadiga.

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Pour le directeur général, cette rencontre ouvre également de nouvelles perspectives pour la BNI. « La ministre nous a prodigué des conseils pour la suite afin que nous puissions continuer à mériter cette reconnaissance sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Nous avons pris bonne note et nous lui disons infiniment merci », a-t-il ajouté.

La qualité des conditions de travail mise en avant

Selon Youssouf Fadiga, la distinction obtenue s'explique notamment par la solidité du modèle de gouvernance de la BNI et par les dispositifs mis en place pour assurer son fonctionnement dans un environnement bancaire concurrentiel.

Il a cité, entre autres, les conditions de travail des agents, avec la mise à disposition d'un centre médical doté d'un plateau technique, ainsi que l'existence d'un centre de formation. Ces initiatives s'inscrivent, selon lui, dans une politique de gestion du capital humain.

La délégation était composée notamment de Jérôme Ahua, directeur général adjoint chargé du commercial, Daniel Douley Kouadio, secrétaire général, et Souleymane Traoré, directeur du capital humain.

La BNI a également obtenu, le 8 septembre dernier, le troisième Prix d'excellence de la gouvernance et de la performance économique et financière des entreprises commerciales du secteur marchand. Cette distinction lui a été décernée à l'occasion de la 8e édition du Prix de la gouvernance des entreprises publiques.