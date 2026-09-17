Cote d'Ivoire: Hadj 2027 - Les inscriptions bientôt lancées, quotas et coût inchangés

16 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Aboubakar Bamba

Le compte à rebours vers les Terres Saintes est officiellement lancé.Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général Vagondo Diomandé, a procédé ce mercredi 16 septembre 2026, au lancement officiel de l'édition 2027 du Hadj. Le lancement était couplé avec le Séminaire bilan de l'édition 2026 à l'Auditorium de l'Onfice national de la protection civile (Onpc). Pour cette édition, les autorités ont fixé les conditions de participation et les quotas alloués à la Côte d'Ivoire à 10 000 places disponibles, dont 7 000 places pour le canal étatique et 3 000 places pour les agences de voyages privées agréées. Le coût du package est maintenu à 3 250 000 Fcfa.

Le ministre a invité les futurs pèlerins à la discipline et à l'anticipation. "Le Hadj 2027 doit être celui de la rigueur et de l'organisation. J'invite chaque candidat à s'inscrire tôt, à respecter les procédures et à faire confiance uniquement aux structures agréées par l'État", a déclaré le Général Vagondo Diomandé.Il a par ailleurs assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir un pèlerinage dans les meilleures conditions de sécurité, de santé et d'encadrement spirituel.

Le ministre a également indiqué que le Commissariat s'organise pour lancer les inscriptions débuteront dès que possible dans les centres dédiés et les autorités invitent les candidats à s'enrôler tôt et à se conformer aux conditions sanitaires instaurées par l'Arabie Saoudite.

Pour rappel, l'édition 2026 s'était soldée par un bilan jugé satisfaisant. Avec un quota de 10 000 pèlerins, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés, le pèlerinage s'était déroulé sans incident majeur. Une réunion d'évaluation avait même été tenue à La Mecque en juin 2026 avec la Charika Rawaf Mina pour consolider les acquis en matière de logistique, de transport et d'hébergement.

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