Cote d'Ivoire: Guintéguéla - La sensibilisation s'intensifie dans la lutte contre l'orpaillage illégal

Les autorités administratives et sécuritaires de la Sous-préfecture de Guintéguéla, affichent clairement leur farouche volonté à faire barrage à l'extension de l'orpaillage illégal dans le canton Tinnin. Elles l'ont réaffirmé le mercredi 16 septembre 2026 au cours d'une rencontre de sensibilisation tenue à Guintéguéla en présence des chefs de village et des présidents d'associations de jeunes.

Pour sa part, Gnahoré Charles, commandant de la brigade de Gendarmerie, a dressé l'état des lieux de l'orpaillage illégal dans la circonscription. Images à l'appui, il a fait savoir que les deux sites en phase embryonnaire détectés, ont été démantelés par les forces de l'ordre.

Le Lieutenant Beda Ayékoé, chef de poste des Eaux et Forêts, a, quant à lui, évoqué les conséquences de la pratique de l'orpaillage clandestin. Notamment la dégradation des terres cultivables, la pollution des eaux, la hausse de la criminalité, de la prostitution et de la consommation de drogue, sans oublier les pertes financières considérables pour l'État.

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Face à ce constat, le sous-préfet a appelé les responsables communautaires à prendre toutes leurs responsabilités en accentuant la collaboration avec les services compétents de l'État, sous peine d'être accusées de complicité. Ce, en les invitant à organiser des réunions de restitution à l'intention de toutes les composantes sociales de leurs communautés respectives. « J'instruis les chefs de village de tenir, chacun dans son ressort de compétence et avant la fin du mois, une réunion rassemblant les autochtones, les allochtones et les allogènes, aux fins de restituer le contenu de la présente rencontre et d'interdire formellement la pratique de l'orpaillage sur leurs terres, au risque pour les contrevenants d'être définitivement bannis », a-t-il averti.

Enfin, l'autorité administrative, a exhorté les populations à contribuer à cette lutte en se montrant davantage attentives à l'arrivée des étrangers, en refusant de céder leurs terres à cette pratique néfaste et en dénonçant auprès des autorités, toute personne s'adonnant à l'orpaillage illégal. Il en a profité pour situer la rencontre dans le contexte nation, en mettant en relief les efforts du Gouvernement pour endiguer le fléau.