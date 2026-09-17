Cote d'Ivoire: Sominassé - Les fils et filles mobilisés pour le développement de la localité

La première édition des Journées socioculturelles de Sominassé, dans le Département de Nassian, s'est tenue du 10 au 13 septembre 2026, à l'initiative de la Mutuelle des cadres pour le développement de Sominassé (Mucadeso). L'événement placé sous le parrainage de Fabrice Coulibaly, directeur général de l'Agence de gestion des routes (Ageroute) et la présidence du préfet du Département de Nassian, Gnahoré Ligui Pierre, a enregistré la présence du député de la circonscription administrative, Ouattara Amara, du sénateur du Bounkani, Ouattara Kouakou et du Sous-Préfet de Sominassé.

La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue le samedi 12 septembre et a été marquée par une série d'allocutions et des prestations de danses traditionnelles. À l'occasion, le président de la mutuelle, Abdoulaye Alliagui, a remercié le Président de la République, Alassane Ouattara et le gouvernement. Ce, pour les nombreux investissements de l'État dans la localité, dont la construction d'un collège moderne à Sominassé, l'extension du réseau électrique, le reprofilage des voies de la sous-préfecture, les travaux en cours d'adduction en eau potable.

Abdoulaye Alliagui a également soumis des préoccupations dont l'ouverture d'une brigade de gendarmerie, l'érection de Sominassé en Commune, l'accélération du processus de délivrance des arrêtés de nomination des chefs de village, la sécurisation du foncier rural et la délimitation des territoires de la sous-préfecture. Il a aussi évoqué l'encadrement des conflits entre agriculteurs et éleveurs ainsi que le redressement des résultats scolaires notamment au Brevet d'études du premier cycle (Bepc) pour lequel il a appelé à une mobilisation de l'ensemble des acteurs du système éducatif local.

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Le président de la mutuelle a terminé en demandant le soutien du parrain auprès du Gouvernement pour le bitumage de la route Nassian - Sominassé - Yorobodi - Kamelé, longue de 88 kilomètres. En réponse, Fabrice Coulibaly a salué l'initiative de rassembler les filles et les fils de Sominassé autour de la culture et du développement local. S'agissant du bitumage de la route menant à Sominassé, il a indiqué que ce projet figure au Plan national de développement (Pnd).

Le Dg de l'Ageroute a d'ailleurs annoncé le lancement prochain, par l'Ageroute, d'un programme de reprofilage lourd des routes de l'intérieur du pays, qui devrait concerner le département de Nassian. Il a également promis d'apporter un appui à la jeunesse de Sominassé pour la construction d'un foyer polyvalent et l'octroi du matériel agricole pour les femmes. À l'issue de la cérémonie, le parrain, Fabrice Coulibaly, a été intronisé chef sous le nom de Dagbolo Djigonsê.

Un mouvement participatif pour un développement harmonieux

Le dimanche 13 septembre, les Cadres ont tenu plusieurs réunions de travail respectivement avec les jeunes, les femmes et les chefs traditionnels. Elles ont porté sur la gestion du cadre de vie, la gestion du marché de la localité, l'organisation du transport, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, l'éducation, l'organisation de la jeunesse, l'optimisation des ressources financières du village et la planification du foncier urbain.

Sur le plan sportif, le tournoi de football doté du trophée du parrain a connu son épilogue, avec la victoire du Real de Sominassé face au Barça de Sominassé, à l'issue d'une séance de tirs au but. La soirée s'est achevée par un concert gratuit offert aux populations et qui a vu la participation d'artistes chanteurs locaux et d'humoristes.

Bien avant, la première journée, jeudi 10 septembre, a été consacrée à des ateliers de formation à l'attention des chefs de villages, des leaders de jeunesse et des femmes. Ces rencontres ont été respectivement animées par le sous-préfet de Sominassé, le délégué régional de l'Agence emploi Jeunes de Bouna et le directeur régional de la Solidarité et de la Cohésion nationale du Bounkani. Le vendredi 11 septembre a débuté par des prières et des bénédictions suivies des phases éliminatoires du tournoi de football doté du trophée du parrain.