Cote d'Ivoire: Éléphants. - Hervé Renard ouvre la porte à huit nouveaux joueurs

Pour son premier rassemblement à la tête des Éléphants, Hervé Renard a dévoilé, ce mercredi 16 septembre 2026, une liste marquée par l'arrivée de plusieurs nouveaux joueurs. Le technicien français conserve également plusieurs cadres de la sélection ivoirienne.

Hervé Renard imprime déjà sa marque. À l'occasion de sa première liste depuis sa nomination à la tête de la sélection ivoirienne, le nouveau sélectionneur a ouvert les portes du groupe à plusieurs joueurs.

Christ Tapé, Kassoum Ouattara, Yann Gboho, Amadou Koné, Eddy Doué, Malick Yalcouyé, Patrick Zabi et Ryan Fofana font partie des nouveaux appelés. Ce premier groupe traduit la volonté du technicien français d'élargir ses options, tout en s'appuyant sur des joueurs déjà habitués aux exigences de la sélection.

Des cadres toujours présents

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Dans les buts, Hervé Renard a retenu Yahia Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont. La défense reste également articulée autour de plusieurs joueurs expérimentés, notamment Emmanuel Agbadou, Evan Ndicka, Guéla Doué et Ousmane Diomandé.

Au milieu de terrain, Franck Kessié et Ibrahim Sangaré conservent leur place. Ils seront accompagnés par Christ Inao ainsi que par les nouveaux venus Malick Yalcouyé, Eddy Doué et Patrick Zabi.

Une attaque largement renouvelée

Le secteur offensif compte également plusieurs visages connus. Yan Diomandé, Bazoumana Touré, Ange Yoan Bonny, Elye Wahi et Nicolas Pépé figurent sur la liste.

Ils seront rejoints par Ryan Fofana et Yann Gboho, deux des nouveaux joueurs appelés par Hervé Renard.

Cette première sélection constitue ainsi un premier aperçu des choix du nouveau sélectionneur. Entre continuité avec les cadres et intégration de nouveaux profils, Hervé Renard entend disposer d'un groupe élargi pour les prochaines échéances des Éléphants.

Le premier rassemblement sous ses ordres permettra désormais au technicien français d'observer les nouveaux appelés et de préciser progressivement ses choix.