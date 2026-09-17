Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - L'Agefop et la Giz cartographient les compétences recherchées

L'Agence nationale de la formation professionnelle (Agefop) a lancé, le 16 septembre, à son siège, à Marcory, la cartographie des besoins en compétences dans le District autonome d'Abidjan ainsi que les régions du Haut-Sassandra et de San Pedro.

Cette étude, conduite avec l'appui technique de la Giz, s'inscrit dans le cadre du projet d'Appui au développement de la formation par alternance (Adefa) et du Programme national Passeport Compétences. Sur le terrain, près de 1 500 entreprises seront enquêtées. Objectif : identifier les métiers porteurs, mesurer les compétences disponibles, repérer celles qui manquent et confronter ces besoins aux formations actuellement proposées.

La démarche entend réduire le décalage entre les formations et les réalités de l'emploi. Quatre secteurs ont été retenus pour cette première phase : agriculture, Btp, mécanique automobile, hôtellerie-tourisme-restauration.

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Représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Adama Camara, la directrice de cabinet adjointe, Bintou Coulibaly, a souligné la nécessité de disposer d'une information actualisée. « Il devient indispensable de disposer d'informations précises et actualisées sur les compétences recherchées par les entreprises et les secteurs économiques », a-t-elle déclaré.

Elle a appelé les entreprises, les organisations professionnelles, les chambres consulaires et les structures de formation à contribuer au bon déroulement des travaux.

À l'Agefop, cette cartographie est présentée comme le point de départ d'une nouvelle approche. La directrice générale, Karitia Coulibaly De Medeiros, résume l'enjeu : « Former efficacement suppose d'abord de savoir pour quels métiers, pour quelles compétences, pour quels secteurs et pour quels territoires nous devons former ».

L'étude ne devrait donc pas se limiter à dresser un état des lieux. Elle doit également permettre d'anticiper les évolutions du marché du travail et d'orienter les futures offres de formation. Après Abidjan, le Haut-Sassandra et San-Pédro, l'ambition est d'étendre progressivement la démarche aux 31 régions du pays.

L'enjeu est aussi quantitatif

Raphaël Barvoux, chef de projet Adefa à la Giz, a salué le lancement de cette initiative. Une sensibilisation est déjà menée à Abidjan et les opérations doivent s'étendre au Haut-Sassandra et à San-Pedro. « Notre ambition ne saurait se limiter à la réalisation des trois études. L'enjeu est de passer d'une photographie ponctuelle des besoins à une capacité durable de les observer, de les comprendre et surtout de les anticiper », a-t-il expliqué.

La collecte des données, annoncée autour du 28 septembre, reposera sur des approches quantitative et qualitative. Elle se fera auprès notamment des entreprises formelles et informelles, des centres de formation, des organisations professionnelles, des jeunes et des femmes.

Présentant la méthodologie de l'étude, Akla Kouamé, chef de projet Passeport Compétences et chef du service de l'ingénierie de la formation à l'Agefop, a insisté sur la nécessité de disposer de données actualisées pour orienter les futures formations. À terme, l'objectif de construire un système permanent d'information et d'anticipation des besoins en compétences.