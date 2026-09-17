Cote d'Ivoire: 2e édition du dispositif Déclic - Des chercheurs formés à l'entrepreneuriat

La deuxième édition du dispositif Déclic s'est tenue les 10 et 11 septembre 2026, à la Direction régionale du Centre national de recherche agronomique (Cnra) de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire. Porté par l'Institut de recherche pour le développement (Ird), Déclic vise à accompagner la transformation de résultats scientifiques en solutions innovantes et à renforcer les liens entre recherche, entrepreneuriat et société.

Cette édition, placée sous le thème: « Employabilité et innovation dans le milieu académique », a réuni des chercheurs en début de carrière autour d'un panel, de formations, d'échanges et d'ateliers de co-construction.

Le panel a permis de mettre en exergue les défis et potentialités du système académique ivoirien en termes de création et d'accès à l'emploi.

Pour Caroline Coulibaly, chargée de communication et de valorisation à l'Ird, « l'enjeu est de faire en sorte que les connaissances produites par la recherche puissent bénéficier aux populations, aux territoires et aux entreprises. Les deux journées de Bouaké ont ainsi permis aux participants de travailler sur la vulgarisation, le pitch, la propriété intellectuelle, l'entrepreneuriat et les possibilités de valorisation de leurs projets. »

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Trois projets ont fait l'objet d'une compétition. Le projet ayant convaincu les membres du jury est le projet "Safe Palm Oil". Il est consacré à la détection et à la réduction de l'utilisation des colorants Sudan dans l'huile de palme.