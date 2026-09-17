Cote d'Ivoire: Concert Live Judah - Melo J' prépare un rendez-vous d'action de grâce pour l'année 2026

Prévu le 13 décembre 2026, à Yopougon, l'artiste gospel Melo J' veut réunir les fidèles chrétiens pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2026.

L'artiste gospel Melo J', à travers sa structure Céleste Ministry, organise la première édition du Concert Judah. Un rendez-vous d'action de grâce et de louange prévu le dimanche 13 décembre 2026, à l'Église Maison de Prière Internationale, à Yopougon-Institut des Aveugles.

Pour Melo J', Judah est une rencontre destinée aux fidèle chrétiens. Elle leur permettra de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'Il a accompli au cours de l'année 2026. C'est aussi une occasion de proclamer leur victoire par la louange et l'adoration, à l'orée de l'année 2027. « Voilà pourquoi Judah est toujours placé en fin d'année. C'est donc une occasion pour amener le peuple de Dieu à être reconnaissant », a-t-il affirmé.

L'artiste ajoute que Judah aura également une dimension évangélique. « C'est aussi un moment d'évangélisation, parce que Judah ne va pas réunir seulement des chrétiens, mais aussi des non-chrétiens. Nous allons également annoncer l'Évangile par la musique, au travers de l'adoration et de la louange », a-t-il expliqué.

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La crème du gospel urbain attendue

Pour cette première édition, plusieurs artistes de la scène gospel urbaine sont annoncés. Il s'agit notamment d'Aphrodite, Sara Touré, Andy K., Colombe Merveille, Yaziel et David République. Melo J' sera également sur scène. Il offrira au public la présentation en live et en exclusivité de son nouvel EP, « Melo Céleste Vol. 2 », composé de quatre morceaux.

L'artiste veut faire de cette rencontre un véritable temps de communion avec Dieu. « Les participants à Judah doivent s'attendre à la présence de Dieu en s'y rendant. Parce qu'en vérité, Judah n'est pas un concert. C'est un rendez-vous avec notre Créateur », a-t-il déclaré.

La soirée sera consacrée à la louange et à l'adoration. Le public pourra également découvrir plusieurs titres de Melo J, ainsi que des compilations de chants gospel connus.

Une dimension sociale en faveur des enfants défavorisés

Judah entend également apporter une réponse sociale aux difficultés rencontrées par certains enfants durant les fêtes de fin d'année. Une partie des fonds récoltés lors de l'événement sera consacrée à une action sociale. Selon les orientations qui seront retenues, les organisateurs pourront offrir des vivres et des présents aux enfants d'un orphelinat ou venir en aide à des familles en situation de besoin.

L'objectif est de leur permettre de célébrer les fêtes de fin d'année dans la joie. Le rendez-vous est donc pris le 13 décembre 2026 à Yopougon, pour une première édition de Judah placée sous le signe de la reconnaissance, de la louange et du partage.