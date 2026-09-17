Togo: Le batik traditionnel se réinvente

17 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

À Lomé, les motifs africains prennent vie sous les mains deYaovi Attobian. Dans son atelier « Ayor Batik », l'artisan perpétue la technique traditionnelle du batik tout en donnant une seconde vie aux tissus.

Ses créations s'inspirent de motifs africains, tirés de maquettes existantes ou de son imagination.

Le batik est une technique de teinture par réserve à la cire, très ancienne, particulièrement emblématique de Java en Indonésie.

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On dessine d'abord les motifs sur le tissu avec de la cire chaude. Le tissu est ensuite plongé dans un bain de teinture : les zones couvertes de cire restent intactes. En répétant l'opération avec plusieurs couches de cire et plusieurs couleurs, on obtient des motifs très élaborés. À la fin, la cire est retirée à chaud.

Il existe surtout deux grandes méthodes : le batik tulis, entièrement dessiné à la main avec un petit outil appelé canting, très artisanal et souvent coûteux ; et le batik cap, réalisé avec des tampons en cuivre, plus rapide et plus régulier.

Les tissus utilisés sont généralement en coton, parfois en soie. Les motifs peuvent avoir une signification symbolique : fleurs, oiseaux, formes géométriques, motifs royaux ou régionaux. Certaines compositions étaient autrefois réservées à des familles ou cérémonies particulières.

Yaovi inscrit également son activité dans une logique de réutilisation. Il récupère notamment des bougies fondues auprès d'églises pour les transformer en matière première, tandis que de vieux pagnes peuvent être reteints pour leur offrir une nouvelle apparence.

Cette production artisanale attire une clientèle locale, mais aussi des membres de la diaspora de passage au Togo.

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