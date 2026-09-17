Cameroun: Olembe - Les trois comptabilités d'un gouffre financier

163 milliards promis, 155 milliards décaissés, 267 milliards réclamés : le complexe d'Olembe affiche 422 milliards FCFA pour un chantier inachevé et abandonné.

La première comptabilité : 163 milliards promis

2015. Le Cameroun confie à la société italienne Gruppo Piccini la construction du complexe sportif d'Olembe. Un stade de 60 000 places, un hôtel cinq étoiles, un centre commercial, une piscine olympique, un gymnase.

Le contrat initial : 163 milliards de FCFA.

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Le financement repose sur deux emprunts. 138,5 milliards auprès d'Intesa Sanpaolo, une banque italienne. 24,5 milliards auprès d'UBA. Total : un peu plus de 163 milliards.

Sur le papier, le cadre financier est défini.

Mais les difficultés commencent.

La deuxième comptabilité : 155 milliards décaissés

29 novembre 2019. Le ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, annonce la résiliation unilatérale du contrat de Piccini. Motif invoqué : des retards incompatibles avec l'échéance de la CAN 2021.

Le marché est repris par le canadien Magil Construction. L'État promet de sauver le calendrier.

Septembre 2026. Cyrille Tollo, conseiller technique n°2 du ministère des Sports, présente les chiffres officiels.

Le coût global prévisionnel : 163 milliards de FCFA. À ce jour, 155 milliards de FCFA auraient été consommés. Dont 113 milliards exécutés par Piccini et 42 milliards par Magil.

« L'hôtel est à 40 %, le centre commercial à 50 %, les deux stades d'entraînement sont achevés, le stade principal est achevé », détaille-t-il. « Vous voyez donc que l'État a géré cette infrastructure en bon père de famille. Nous n'avons pas fait de gabegie. »

155 milliards sur 163. Il ne reste que 8 milliards pour finir.

Un hôtel à 40 %. Un centre commercial à 50 %. Un stade principal qui n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football, selon Le Bled Parle.

Huit milliards pour tout terminer. C'est peu.

La troisième comptabilité : 267 milliards réclamés

Piccini n'a pas accepté la rupture. Le groupe italien a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), instance d'arbitrage de la Banque mondiale.

4 septembre 2026. Le CIRDI tranche. Le Cameroun est condamné à verser 78,5 millions d'euros, soit environ 50 milliards de FCFA, à Piccini. Une facture salée, inférieure aux 250 milliards initialement réclamés, mais définitive.

Magil, de son côté, réclame 17 milliards de FCFA. L'entreprise canadienne affirme avoir respecté ses obligations contractuelles et accuse le ministère des Sports d'avoir bloqué les paiements nécessaires à la poursuite des travaux.

Total des réclamations : 267 milliards de FCFA.

Une audience arbitrale entre l'État et Piccini est prévue du 12 au 16 octobre 2026 à Washington. Le tribunal, dirigé par le Suisse Matthias Scherer, pourrait condamner le Cameroun à verser des sommes supplémentaires.

Le calcul qui ne tient pas

163 milliards promis. 155 milliards décaissés. 267 milliards réclamés.

422 milliards FCFA. Environ 2,6 fois le marché initial.

Le complexe d'Olembe, présenté comme l'une des infrastructures sportives les plus chères d'Afrique, n'est toujours pas achevé. Le stade principal n'est pas homologué. L'hôtel est un chantier depuis neuf ans, ouvert en mars 2017. Les images de la visite guidée organisée par Cyrille Tollo en septembre 2026 ont montré un parking souterrain, des chambres inachevées, une structure que plusieurs observateurs ont comparée à une auberge plutôt qu'à un hôtel cinq étoiles.

Le Pr Tollo lui-même a résumé la situation : un stade « unique au monde » unique par son coût, « des dizaines voire une centaine de milliards déjà engloutis » ; unique par la durée du chantier, « toujours inachevé » après près de 17 ans ; unique par les pénalités accumulées.

Comment en est-on arrivé là ?

2015. Contrat signé avec Piccini. 163 milliards.

2019. Résiliation unilatérale. Magil reprend le chantier.

2020-2021. La CAN approche. Le stade est livré en urgence, partiellement. Seule la partie consacrée au terrain de football et à ses équipements annexes est mise à la disposition de la CAF.

Janvier 2022. La CAN se tient. Huit personnes meurent dans une bousculade devant le stade d'Olembe.

2023. Magil résilie à son tour son contrat, après avoir reçu 42 milliards de FCFA. Le chantier s'arrête.

2025. Magil réclame 17 milliards. Piccini attend l'arbitrage du CIRDI.

Septembre 2026. Le CIRDI condamne le Cameroun à payer 50 milliards à Piccini. Le complexe est toujours inachevé.

La question des responsabilités

Qui paie ?

Le contribuable camerounais.

Le CIRDI a condamné l'État à verser 50 milliards à Piccini. Magil réclame 17 milliards. Et 155 milliards ont déjà été décaissés.

Le débat politique s'intensifie. Des voix demandent des comptes au gouvernement et la démission du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, qui a signé la résiliation de 2019.

Me René Roger Bebe, du Prcn, évoquait dès 2023 « un problème de surfacturation » dans le contrat initial.

Le cabinet Deloitte a été mandaté pour auditer et confirmer les créances de Magil. Les conclusions ont été rejetées par le ministre Mouelle Kombi, qui a demandé un contre-audit. Ce deuxième audit n'a jamais eu lieu.

Un journaliste camerounais, Armand Okol, qualifie le complexe d'Olembe de « plus grand scandale financier de la décennie en Afrique ». Rien dans les documents publics ne permet à ce stade de conclure à des détournements criminels. Ce qui existe, c'est une chaîne documentée de contrats, de résiliations, de réclamations et de condamnations.

Et maintenant ?

Le complexe d'Olembe n'est pas seulement un stade. C'est un hôtel, un centre commercial, une piscine olympique, un gymnase, des salles de cinéma, un musée.

Combien coûtera la fin des travaux ? Personne ne le sait. Le gouvernement n'a pas communiqué de chiffrage actualisé.

Les 8 milliards restants sur les 163 promis ne suffiront pas. L'État devra trouver de nouveaux financements. Ou payer les 267 milliards réclamés. Ou les deux.

Une audience décisive se tiendra à Washington du 12 au 16 octobre 2026. Le Cameroun saura alors combien lui coûtera réellement le complexe d'Olembe.

Nous avons tenté de joindre le ministère des Sports et le cabinet de Narcisse Mouelle Kombi avant publication. Sans succès.

Combien a réellement coûté le complexe d'Olembe ?

155 milliards de FCFA ont été décaissés selon le gouvernement. Mais avec les 50 milliards de la condamnation CIRDI et les 17 milliards réclamés par Magil, l'addition atteint 267 milliards de réclamations, pour un total de 422 milliards FCFA.

Pourquoi le stade d'Olembe est-il abandonné ?

Le contrat de Piccini a été résilié en 2019. Magil a repris le chantier, puis a résilié à son tour en 2023. Depuis, le complexe est à l'arrêt.

Le Cameroun doit-il payer 267 milliards ?

Le CIRDI a condamné le Cameroun à payer 50 milliards à Piccini. Magil réclame 17 milliards. Une audience est prévue en octobre 2026 pour statuer sur le reste des réclamations.

Qui est responsable ?

Le ministre Narcisse Mouelle Kombi a signé la résiliation de 2019. Des audits ont été demandés mais non réalisés. Le débat politique sur les responsabilités continue.