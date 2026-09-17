Congo-Kinshasa: Genève - À l'OMC, la RDC présente ses réformes commerciales et appelle à valoriser les produits locaux

La République démocratique du Congo a plaidé mercredi 16 septembre 2026 à Genève, en Suisse, pour le développement d'initiatives valorisant les produits locaux au sein des Pays les Moins Avancés (PMA).

S'exprimant lors du Forum public 2026 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a exhorté les économies vulnérables à renforcer leur souveraineté productive face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales provoquées par la crise au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz.

Intervenant dans un panel axé sur la protection des économies vulnérables et l'exploitation minière durable, le ministre a détaillé les réformes engagées par le Gouvernement congolais pour assainir le secteur extractif et moderniser le climat des affaires.

Assainissement de la chaîne minière et dématérialisation douanière

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Julien Paluku a rassuré la communauté internationale sur l'application de politiques publiques strictes visant à écarter les femmes enceintes et les enfants des sites d'extraction, garantissant ainsi la conformité des minerais congolais sur le marché mondial.

Sur le plan de la facilitation des échanges, il a mis en avant la dématérialisation progressive des procédures de pré-dédouanement, de dédouanement et de post-dédouanement.

Le ministre du Commerce extérieur a présenté l'outil numérique conçu pour centraliser les données réglementaires et rassurer les investisseurs :

« Nous avons des plateformes, on va partager avec le Cadre intégré le site qu'on appelle le PIC, Portail d'information commercial. Nous y logeons toutes les informations liées à la République démocratique du Congo s'agissant des pratiques de traçabilité, de protection, de tarification, pour que tout investisseur, partout où il peut se trouver, puisse cliquer sur le Portail d'information commercial pour avoir les informations même sur les lois du pays. »

Plaidoyer pour le multilatéralisme

En conclusion de son intervention, Julien Paluku a relayé l'appel du président Félix Tshisekedi aux nations partenaires pour un soutien accru au multilatéralisme commercial.

Le Gouvernement congolais estime qu'un système d'échange équitable et inclusif constitue le seul levier efficace pour atténuer l'impact des crises géopolitiques globales sur les pays en développement.