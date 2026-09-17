Congo-Kinshasa: Basketball - La 43e Coupe du Congo débute ce jeudi au pays

17 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le coup d'envoi de la 43e Coupe du Congo de basketball sera donné ce jeudi 17 septembre 2026 au gymnase du stade des Martyrs, à Kinshasa, dans les versions féminine et masculine.

Quatre rencontres sont prévues pour cette première journée. Chez les dames, Corridor de l'Espoir croisera Simba à partir de 9 heures. La seconde affiche féminine opposera l'ASB CNSS au BC Lupopo à 15 heures.

Dans la catégorie masculine, le BC FIPAM affrontera Maniema Union à 11 heures. La dernière rencontre de la journée mettra aux prises le BC ONATRA de Kinshasa et le BC Mazembe de Lubumbashi à partir de 17 heures. Cette confrontation s'annonce comme l'un des temps forts de l'ouverture de la compétition.

Le tirage au sort de cette 43e édition a eu lieu le mercredi 16 septembre. Chez les messieurs, vingt équipes ont été réparties en quatre groupes. La poule A figure parmi les plus relevées avec le BC ONATRA de Kinshasa, le BC Mazembe de Lubumbashi, BC Bahari, GDM Team et Rehoboth.

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Dans la poule B, Chaux Sport, VOM, Kabono, BC Molokaï et BC Life tenteront de décrocher leur qualification pour le tour suivant.

La poule C regroupe le BC Mwanga, le BC FIPAM, le BC Maniema Union et Union Coop. Quant à la poule D, elle est composée de Génération Espoir, BC ONATRA de Matadi, ASB Terreur et Mariapolis.

Dans la version féminine, dix équipes prennent part à la compétition et sont réparties en deux groupes de cinq. Le groupe A est constitué de l'ASB CNSS, du BC Lupopo, de Corridor de l'Espoir, d'Amani et de Simba. Le groupe B comprend l'ASB Hatari, Makomeno, OGKS, Tupos et Wonderful.

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