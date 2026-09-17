Congo-Kinshasa: La CNDH condamne la répression de la marche de l'opposition à Lubumbashi

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), représentation du Haut-Katanga, a dénoncé mercredi 16 septembre 2026 la violence policière ayant émaillé la manifestation de l'opposition organisée la veille à Lubumbashi. Elle redoute le risque de la restriction des libertés publiques dans la province.

Au lendemain de ces événements, le coordonnateur provincial de cette institution d'appui à la démocratie, Joseph Kongolo, s'interroge sur les dérives sécuritaires commises lors du rassemblement et rappelle que la liberté de manifestation publique demeure un droit garanti par la Constitution congolaise.

Cette mise au point intervient alors que les autorités provinciales et la mairie de Lubumbashi avaient pris des mesures d'interdiction de cette marche politique.

Appel au rejet des violences policières

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Le bureau provincial de la CNDH rappelle qu'il avait publié dès le 12 septembre un communiqué préventif invitant l'ensemble des acteurs étatiques et politiques à se conformer aux textes légaux.

Joseph Kongolo fustige le comportement des éléments des forces de l'ordre commis à la gestion de la foule :

« La CNDH déplore la violence avec laquelle ceux-là qui sont censés maintenir la paix, l'ordre et la discipline, surtout protéger les manifestants, se livrent eux-mêmes à des actes en marge de la loi. La liberté de manifestation publique pacifique est autorisée constitutionnellement. À ce niveau, nous ne pouvons que recommander aux autorités de la province du Haut-Katanga à tous les niveaux de faire un effort pour respecter la loi, de faire un effort pour que la démocratie s'exerce normalement. »

Risques d'érosion de l'espace démocratique

L'institution de défense des droits humains met en garde contre les conséquences à long terme de l'étouffement systématique des voix divergentes au sein de la province.

La CNDH souligne que le blocage des actions de protestation pacifique portées par l'opposition ne fait qu'accentuer la restriction des libertés publiques, appelant l'exécutif provincial à garantir l'exercice des droits civiques sans discrimination.