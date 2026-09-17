Congo-Kinshasa: Mambasa - 8 otages des ADF libérés et environ 30 autres toujours introuvables

Des otages des rebelles des ADF continuent d'être relâchés par leurs ravisseurs. Le dernier cas en date remonte à lundi dernier, avec la libération de huit personnes qui ont été remises à leurs familles, mercredi 16 septembre 2026 à Téturi dans le territoire de Mambasa (Ituti).

Toutefois, l'inquiétude persiste, car une trentaine d'autres captifs auraient été dispersés et leur destination demeure inconnue.

Selon les témoignages recueillis auprès des rescapés, les huit ex-otages ont passé plus d'un mois en captivité dans la forêt de Seseo avant d'être relâchés. Ils expliquent que leurs ravisseurs les ont répartis en plusieurs groupes au moment de leur libération.

« Ils les ont mis en groupes. Ils étaient en groupes de huit et ils leur demandaient de prendre tel sentier, d'aller de l'autre côté pour rentrer chez eux », rapporte Marie-Noëlle Anotane, actrice de la société civile.

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Après leur libération, les huit personnes ont marché pendant deux jours avant d'atteindre Téturi. À leur arrivée, elles ont été prises en charge par les autorités militaires avant d'être remises à leurs familles.

Problèmes de santé

Les anciens otages affirment avoir souffert d'une grande fatigue ainsi que de problèmes de santé après plusieurs semaines passées dans la forêt. Malgré leur retour, les inquiétudes restent vives au sein des familles et de la société civile.

D'après les témoignages des rescapés, d'autres captifs ont également été répartis en plusieurs groupes lors de leur libération. À ce stade, leur destination n'est pas connue et aucune information précise n'a encore été obtenue sur leur situation.

Les proches des personnes toujours portées disparues ainsi que les acteurs de la société civile restent dans l'attente de nouvelles concernant le sort des autres captifs.