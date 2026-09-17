Afrique: Stades homologués par la CAF - Le Maroc en tête avec 18, la RDC en compte 3

La Confédération africaine de football (CAF) a actualisé, mardi 14 septembre 2026, sa liste des stades homologués pour ses compétitions à travers plusieurs pays du continent. Cette cartographie met en évidence de fortes disparités entre les nations africaines, avec le Maroc et l'Afrique du Sud en tête du classement en nombre d'infrastructures homologuées.

Le Maroc se distingue avec 18 stades approuvés, soit le plus important contingent de cette liste. Le royaume chérifien devance l'Afrique du Sud, qui compte 13 enceintes. Derrière ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte disposent chacune de huit stades homologués par la CAF.

Le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali suivent avec six stades chacun. La Libye et l'Ouganda comptent, pour leur part, quatre infrastructures approuvées.

La RDC aligne trois enceintes

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La République démocratique du Congo apparaît sur cette liste avec trois stades homologués. Deux d'entre eux sont situés à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, tandis que Kinshasa dispose d'une enceinte reconnue par la CAF.

Dans la capitale congolaise, le Complexe omnisports Stade des Martyrs est classé en catégorie 3, avec une pelouse artificielle. À Lubumbashi, le stade TP Mazembe bénéficie également d'une classification en catégorie 3 et possède, lui aussi, une pelouse artificielle.

Le troisième stade congolais est le stade Frédéric Kibassa Maliba, également situé à Lubumbashi. Celui-ci est répertorié en catégorie 2, avec une surface de jeu artificielle. L'homologation du stade des Martyrs vient mettre fin au doute sur l'efficacité de travaux récemment effectués dans ce stade.

Avec trois infrastructures, la RDC se situe dans le groupe des pays disposant de plusieurs stades approuvés, aux côtés notamment de la Tanzanie et de la Tunisie, qui comptent également trois enceintes dans la liste.

Au bas de liste

L'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, le Ghana, la Mauritanie, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal disposent chacun de deux stades approuvés.

À l'autre extrémité, plusieurs pays ne comptent qu'une seule enceinte dans la liste de la CAF. C'est notamment le cas du Burkina Faso, du Burundi, du Cap-Vert, du Tchad, des Comores, du Congo-Brazzaville, de l'Eswatini, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Kenya, du Liberia, du Malawi, de Maurice, du Niger, du Soudan du Sud, du Togo, de la Zambie et du Zimbabwe.

La liste de la CAF révèle ainsi un paysage très contrasté des infrastructures sportives africaines. Certains pays disposent d'un nombre élevé d'enceintes approuvées, tandis que d'autres sont représentés par une seule infrastructure.

Au total, la liste fournie par la CAF recense 120 stades approuvés dans 41 pays. Pour chaque enceinte, l'instance africaine précise notamment la ville, le nom du stade, sa catégorie et le type de pelouse.