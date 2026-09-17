Angola: Le secrétaire d'État souligne le rôle des banques dans le financement du secteur minier

Menongue ( — Le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Correia Vítor, a souligné mardi l'importance de la participation des banques commerciales nationales et internationales au secteur minier, en tant que garantie des services financiers nécessaires à sa croissance et à son renforcement.

Le responsable a lancé cet appel lors de la clôture du Forum d'investissement pour le secteur des ressources minérales, du pétrole et du gaz dans la province de Cubango, qui s'est tenu sous le thème « Cubango : nouvelle frontière de l'investissement minier et pétrolier pour la diversification de l'économie ».

Il a fait valoir que les établissements financiers et bancaires devraient, dans le respect de leurs critères, assouplir les conditions d'octroi de crédit afin de dynamiser et de mettre en oeuvre différents projets dans le secteur.

Par ailleurs, il a jugé fondamental d'intensifier la promotion et la diffusion du potentiel et des opportunités commerciales offertes par les multiples chaînes de valeur des ressources minérales, du pétrole et du gaz dans la province de Cubango.

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Il a déclaré que le forum avait permis de découvrir et de diffuser l'immense potentiel des ressources naturelles de la province, notamment l'exploitation connue de fonte brute bien de Cuchi.

Le responsable a mentionné la présence d'importantes ressources minérales telles que le cuivre, l'or, le plomb et les diamants, qui contribueront à la diversification de l'activité minière du pays, créant ainsi des emplois, augmentant les recettes fiscales et accélérant la transition énergétique.

Concernant le potentiel en hydrocarbures, il a souligné que la province de Cubango se situe dans le bassin d'Etosha, dont les études de prospection relèvent de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).

Selon le secrétaire, les résultats de la prospection devraient permettre d'accroître les réserves de pétrole et de gaz.

Dans le cadre du Plan de développement sectoriel et du Plan national de développement 2023-2027, Jânio Correia Vítor a promis que l'ANPG poursuivrait sa collaboration avec les différents ministères et organismes concernés afin de faciliter l'accès aux services essentiels pour les industries minières et pétrolières de Cubango.