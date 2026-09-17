Angola: La BNA prévoit une croissance du PIB de 6,15 %

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Angola de 6,15 % dans un avenir proche, grâce à l'amélioration des performances du secteur non pétrolier.

Lors d'une conférence de presse tenue pendant la 131e réunion du Comité de politique monétaire (CPM), le gouverneur de la BNA, Manuel Tiago Tias, a souligné que cette croissance est projetée sur la base d'une augmentation de 7,16 % de l'activité non pétrolière, mettant en avant le dynamisme de l'agriculture et de la sylviculture, de la pêche et de l'aquaculture, de l'industrie manufacturière, du commerce et de la construction.

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI) pour 2026, le PIB nominal actuel de l'Angola s'élève à 152 350 milliards de dollars américains, avec un PIB par habitant de 3 754 dollars américains, pour une population d'environ 40 millions d'habitants.

Dans le domaine des prix, le CPM maintient sa prévision d'un taux d'inflation de 8,6 % pour fin 2026, avec une marge de variation de plus ou moins un point de pourcentage.

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Concernant le stock de réserves internationales nettes, le gouverneur a indiqué qu'elles s'élevaient à 15,32 milliards de dollars américains en août, ce qui correspond à une couverture de 6,59 mois d'importations de biens et services.

Le stock de crédits à l'économie en monnaie nationale a atteint 7 310 milliards de kwanzas (KZ) en cumulé, enregistrant une contraction de 1,20 %, tandis qu'en rythme annuel, il a progressé de 11,72 %, soit 766,39 milliards de KZ.

Sur le marché extérieur, l'excédent cumulé de la balance des biens, au 31 août, s'élevait à 13,55 milliards de dollars américains, contre 11,01 milliards de dollars américains à la même période en 2025, soit une augmentation de 2,53 milliards de dollars américains.

Manuel Tiago Dias a souligné que l'amélioration de la balance des biens était due à la hausse de la valeur des exportations, de 4,54 milliards de dollars US, un montant supérieur à celui des importations, qui ont augmenté de 2 milliards de dollars US.

Selon le gouverneur, la performance des exportations a bénéficié de l'amélioration des termes de l'échange, dans un contexte de prix internationaux du pétrole supérieurs aux niveaux observés l'année précédente.

L'augmentation des recettes pétrolières a partiellement compensé l'impact négatif de la baisse de la valeur des exportations de diamants sur le total des recettes d'exportation.

Il a noté que le niveau des importations reste essentiellement influencé par la valeur des importations de carburants, qui s'élevait à 2,95 milliards de dollars US, soit une hausse de 114,47 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le Comité de politique monétaire (CPM) s'est réuni les 14 et 15 septembre 2026 à Luanda afin d'évaluer l'évolution récente de l'économie nationale et internationale, les perspectives macroéconomiques et les risques pesant sur la stabilité des prix.

Le Comité de politique monétaire est l'organe de la Banque nationale d'Angola (BNA) chargé de formuler la politique monétaire et de change.

Il est responsable de l'analyse et de la décision concernant toutes les questions relatives au Comité de politique monétaire (CPM).

Le CPM fixe les taux d'intérêt directeurs, y compris le taux directeur de la Banque nationale d'Angola, afin de préserver la valeur de la monnaie nationale et d'atteindre un niveau d'inflation faible et stable, conformément au paragraphe 1 de l'article 72 de la loi n° 24/21 du 18 octobre - loi relative à la Banque nationale d'Angola.