Angola: La CIVICOP poursuit des exhumations au cimetière 14 de Luanda

Luanda — La Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP) poursuit l'exhumation de dépouilles au cimetière 14 de Luanda, après avoir procédé à plus de trois mille exhumations à travers le pays.

C'est ce qu'a informé mardi, à Luanda, à la presse, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, à l'issue de la réunion d'évaluation de la Commission, consacrée au bilan des douze derniers mois.

Le gouvernant a indiqué qu'avec l'aide de la police et des communautés, un autre site a été identifié dans la province de Moxico, où de nouvelles dépouilles de victimes des conflits sont exhumées.

Selon Marcy Lopes, durant cette période, d'autres endroits ont été découverts et des contacts ont été établis avec les familles des victimes, ce qui a permis la délivrance d'actes de décès et la réalisation de diverses démarches, telles que le catalogage des dépouilles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous parlons d'environ trois mille corps ou restes humains identifiés grâce au soutien du Laboratoire central de criminalistique », a-t-il déclaré.

Le ministre a également indiqué que, pour les nouvelles découvertes, le processus d'identification des victimes par prélèvement de l'ADN auprès des familles est déjà en cours.

À cet effet, il a appelé les familles à se rendre au Laboratoire central de criminalistique et à fournir des échantillons de l'ADN, afin de permettre la comparaison des données avec les restes retrouvés et, par conséquent, de confirmer la compatibilité entre les personnes concernées.

Marcy Lopes a également précisé qu'il s'agit d'un processus continu qui prend du temps, mais a assuré que des équipes techniques travaillent et apportent tout le soutien nécessaire pour que les objectifs soient atteints.

La CIVICOP a été créé par décret présidentiel en 2019 pour coordonner le processus de localisation, d'exhumation, d'identification et d'hommage aux victimes des conflits politiques survenus en Angola entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002.

Ce travail a pris une ampleur concrète et opérationnelle avec la création de la Commission d'enquête et de certification des décès des victimes des conflits politiques.

À partir de ce stade, les missions de terrain se sont intensifiées pour localiser, exhumer et analyser l'ADN en laboratoire afin d'identifier les restes.