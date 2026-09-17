Afrique: La route maritime Chine-Lobito réduit le transit de marchandises

Lobito ( — La liaison maritime directe entre la Chine et le port de Lobito, en Angola, a permis de réduire le temps de transport des marchandises de 50 à environ 30 jours, par rapport à la période auparavant observée lorsque les navires faisaient escale dans d'autres ports, a appris mardi l'ANGOP.

Selon Ivo Ribeiro, le directeur commercial et des opérations d'Africa Global Logistics - Lobito Terminal, société exploitant le quai polyvalent du port de Lobito, cette nouvelle route présente des avantages liés à la réduction des délais de transport et de manutention, ainsi qu'à la diminution des coûts pour les exportateurs.

« Plus vite les marchandises arrivent à destination, plus vite elles sont vendues, plus vite on reçoit une nouvelle cargaison et on peut reprendre ses activités », a-t-il déclaré.

Le directeur a toutefois souligné, comme inconvénient de cette liaison directe, que les navires ne font plus escale dans d'autres ports, ce qui réduit les opportunités commerciales sur ces marchés.

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Pour minimiser ce désagrément, il a expliqué que la maison mère, Africa Global Logistics (AGL), poursuit ses activités dans d'autres ports africains, ce qui lui permet de compenser partiellement cette réduction du nombre d'escales.

« À ce jour, trois navires ont déjà fait escale à Lobito, en janvier, avril et mai. Nous attendons la prochaine escale fin mai ou début octobre », a-t-il déclaré.

Amélioration de la capacité d'accueil du port

Concernant les opérations au Port de Lobito, Ivo Ribeiro s'est félicité de l'achèvement des travaux de dragage dans la zone des quais, qui ont permis d'améliorer le tirant d'eau, passant de 10,5 à 14,7 mètres.

« Nous pouvons désormais accueillir des navires plus grands et utiliser le terminal à conteneurs exclusivement pour nos propres marchandises, ainsi que le quai de marchandises diverses », a-t-il précisé.

Le responsable a rappelé les contraintes rencontrées auparavant par la cimenterie Cimenfort, qui utilise des navires d'un tirant d'eau d'environ 13 mètres et qui était contrainte d'effectuer de nombreuses manoeuvres en raison des limitations existantes.

Concernant le trafic maritime, il a indiqué que, jusqu'en août de cette année, le terminal AGL de Lobito avait accueilli 20 navires, un nombre proche de celui enregistré à la même période en 2025.

« Les navires sont de plus en plus grands, ils transportent davantage de marchandises et le volume de fret a considérablement augmenté. Fin août, nous avons atteint près de 40 000 EVP et les prévisions tablent sur un volume compris entre 50 000 et 55 000, ce qui est excellent. En 2025, nous prévoyons de traiter 30 000 EVP », a-t-il expliqué.

Pour ce qui est du fret général, Ivo Ribeiro a déclaré que l'entreprise s'attend à atteindre 800 000 tonnes cette année, contre 700 000 tonnes en 2025.

L'entreprise investit dans la formation

Dans le domaine des ressources humaines, le directeur a indiqué que la direction investit dans le développement des équipes par le biais du recrutement interne.

« Nous avons une brigade de 35 personnes qui sont passées de dockers, contrôleurs et chauffeurs de camions à opérateurs de machines », a-t-il indiqué.

Il a ajouté que l'AGL dispose d'un centre de formation à Abidjan, en Côte d'Ivoire, accrédité par ISQ Apave, une société spécialisée dans l'ingénierie et la qualité industrielle, dont les techniciens se rendent chaque année à Lobito.

« Actuellement, il est ici pour former les nouveaux opérateurs et perfectionner les plus anciens, toujours dans le but de préserver l'équipe. Nous ne ferons appel à des prestataires externes qu'en cas d'extrême nécessité », a-t-il commenté.

Concernant les équipements, il a précisé que l'entreprise a investi dans l'acquisition de nouvelles grues, de chariots élévateurs de différentes tailles, de camions et d'autres engins, en plus de la remise en état d'équipements précédemment présents dans le Port de Lobito.

AGL alignée sur le corridor de Lobito

Concernant le Corridor de Lobito, Ivo Ribeiro a déclaré que l'AGL Lobito Terminal est alignée sur son partenaire, Lobito Atlantic Railway (LAR), dans le cadre des opérations de transport ferroviaire de marchandises.

« Le train arrive de la République démocratique du Congo, entre dans notre terminal et est déchargé. Ensuite, nous procédons à la pesée, on appose le numéro de série et les étiquettes sur les pièces, puis on remplit le conteneur et on l'exporte », a-t-il expliqué.

L'AGL Lobito Terminal emploie actuellement 729 personnes, dont six expatriés, et a pris en charge la gestion de ce terminal polyvalent, qui traite des marchandises diverses et conteneurisées, le 11 décembre 2023.