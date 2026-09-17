Angola: Les pompiers font état deux cas de pendaison à Malanje

Malanje — Le Service de la Protection civile et des pompiers a retiré les corps de deux jeunes âgés de 7 et 22 ans, tous deux sont décédés par pendaison, dans les municipalités de Kiwaba Nzoji et Calandula, dans la province de Malanje.

La porte-parole de pompiers, Júlia da Conceição a expliqué que le jeune homme de 22 ans, de la municipalité de Kiwaba Nzoji, avait planifié son suicide quelques jours auparavant.

Elle a précisé que la victime s'était dirigée vers la brousse avec une lanterne, où elle se serait pendue.

Le gosse de sept ans a été retrouvé pendu à l'intérieur de la maison, dans municipalité de Calandula.

Selon la porte-parole, la soeur de la victime a quitté la maison pour quelques instants et à son retour, elle a trouvé la porte verrouillée, en l'ouvrant avec force, elle a découvert son frère sans vie dans la chambre.

Les pompiers, en coordination avec le Service d'enquête criminelle et la police avaient procédé au décrochage de deux corps qu'ils ont après remis aux familles pour les funérailles.