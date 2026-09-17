Angola: Un hôpital spécialisé dans les maladies pulmonaires sera construit à Baía Farta

Benguela ( — Un hôpital spécialisé dans les maladies pulmonaires sera construit d'ici 12 mois dans la municipalité de Baía Farta, province de Benguela, afin d'améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi des patients atteints de maladies respiratoires.

D'une valeur de 1 988 799 697,98 kwanzas, le futur établissement hospitalier disposera de 120 lits et sera construit sur un terrain de deux hectares, où seront érigés plusieurs bâtiments et infrastructures.

Selon Manuel Cabinda, directeur du Bureau provincial de la santé de Benguela, le projet comprend un bâtiment administratif qui abritera le secrétariat général ainsi que les bureaux des directions générale, clinique, pédagogique et scientifique.

À l'arrière du bâtiment administratif sera aménagé un espace d'enseignement et de recherche, comprenant un auditorium et plusieurs salles de classe destinées à la formation continue des professionnels de santé.

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Le responsable a expliqué que l'unité comprendra deux bâtiments adjacents : le premier, dédié aux soins cliniques, intégrera le laboratoire d'analyses médicales et le service d'imagerie, équipé notamment pour les radiographies et les échographies ; le second sera consacré aux soins des patients, incluant les urgences et les consultations externes pour les patients dont l'état n'est pas grave.

L'hôpital disposera également d'un service spécifique pour la prise en charge et le traitement des maladies infectieuses, ainsi que d'espaces pour les patients souffrant d'autres pathologies respiratoires.

Selon Manuel Cabinda, le projet inclut également un bloc opératoire doté de deux salles d'opération, destiné aux interventions chirurgicales chez les patients atteints de maladies pulmonaires.

L'unité comprendra également cinq unités d'hospitalisation, destinées au traitement des patients atteints de tuberculose, de pneumonie et d'autres maladies respiratoires.

« Nous n'admettrons pas seulement des patients atteints de tuberculose, mais aussi des patients souffrant de pneumonie et d'autres maladies, car il s'agit de maladies pulmonaires, qui constituent la deuxième cause d'hospitalisation dans la province de Benguela, après le paludisme », a-t-il expliqué.