Angola: MINAGRIF dispose de plus de 120 000 tonnes d'engrais

Malanje — Le Ministère de l'Agriculture et des Forêts (MINAGRIF) dispose de 120 000 tonnes d'engrais simples et composés pour une distribution nationale aux agriculteurs familiaux dans l'ensemble du pays, a annoncé lundi à Malanje, le directeur général de l'Institut National des Céréales (INCER), Carlos Chipoia.

Cette quantité d'intrants agricoles servira à répondre aux exigences de la campagne agricole 2026/2027, qui commence au mois d'octobre.

Selon Carlos Chipoia, la province de Malanje dispose déjà de trois mille tonnes d'engrais en stock, dont la distribution sera réservée en priorité aux agriculteurs familiaux.

Il a fait savoir que la même province détenait plus de 192 tonnes de semences diverses.

Selon la source, il y a entre autres quantité disponible : 55 tonnes de semences de maïs jaune et blanc, 18 tonnes de soja, 13 tonnes de blé, 5 tonnes de sorgho et 5 tonnes de millet.

À cela s'ajoutent 53 tonnes de semences de haricots de différentes variétés, huit tonnes d'arachides et 300 kilos de légumes divers, a indiqué le directeur.

La province de Malanje est dans l'attente de 15 tonnes supplémentaires de semences de maïs, a-t-conclu.