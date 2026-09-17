Angola: Des mesures de santé contre la variole et le choléra sont renforcées à Lunda-Norte

Dundo ( — Les autorités sanitaires de Lunda-Norte renforcent les mesures de prévention le long de la frontière entre la République d'Angola et la République démocratique du Congo (RDC) afin de contenir la propagation du choléra et de la variole.

Dans une déclaration à la presse mardi, le directeur du Bureau provincial de la santé, Augusto Miguel, a assuré que des mesures urgentes continuent d'être prises, notamment le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les postes frontières avec la RDC depuis la province.

Il a précisé que plusieurs équipes de professionnels, dotées de moyens de dépistage, de médicaments et de ressources techniques, sont mobilisées pour endiguer ces maladies et empêcher l'entrée de personnes en provenance de ce pays présentant des symptômes.

Le responsable a garanti que la chaîne de communication pour les cas suspects est assurée et que le protocole d'intervention a été diffusé à tous les hôpitaux, en particulier dans les municipalités voisines, pour la sécurité épidémiologique et le bien-être de la population.

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À ce jour, Lunda-Norte ne compte aucun cas enregistré de choléra ni de variole.

L'Angola a enregistré à ce jour 442 cas positifs de variole et deux décès, répartis dans 11 de ses 21 provinces.