Angola: Une secrétaire d'État met en avant l'impact des repas scolaires sur l'apprentissage

Ndalatando ( — La secrétaire d'État à l'Enseignement secondaire, Soraya Teresa de Jesus, a présenté mardi, à Ndalatando, dans la province de Cuanza-Norte, le Programme national d'alimentation scolaire (PNAE), le qualifiant de stratégie efficace pour lutter contre le décrochage scolaire.

S'exprimant lors de la clôture du IVe Conseil consultatif national du ministère de l'Éducation, elle a souligné que les repas scolaires constituent un facteur de soutien au processus d'enseignement et d'apprentissage, contribuant à de meilleurs résultats scolaires.

Soraya Teresa a indiqué que 3,4 millions d'élèves du primaire, répartis dans 21 provinces, ont bénéficié du PNAE durant l'année scolaire 2025/2026, grâce à la mise en oeuvre du programme dans 303 des 326 municipalités.

Sur les 6 884 écoles prévues, 5 256 ont été concernées, a précisé la secrétaire d'État, qui a également plaidé pour un renforcement de la collecte, de la consolidation et de l'utilisation des données afin de garantir des décisions plus pertinentes dans le secteur.

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La responsable a également plaidé pour une attention accrue au Système national d'évaluation, d'accréditation et d'assurance qualité de l'éducation, en tant qu'instrument permettant de mesurer les résultats et d'orienter des améliorations concrètes dans les écoles.

Concernant les enseignants, elle a réaffirmé l'engagement en faveur de leur formation et de leur perfectionnement professionnel, insistant sur un engagement accru en matière d'assiduité, de responsabilité, de respect des horaires d'enseignement et d'amélioration des résultats scolaires.

Le Conseil consultatif a toutefois recommandé l'élaboration d'un plan pluriannuel visant à combler le déficit de 132 874 enseignants et de 75 671 salles de classe, en donnant la priorité aux provinces les plus nécessiteuses.

Tenue les 14 et 15 septembre à Ndalatando, la réunion a évalué la mise en oeuvre des activités du secteur au cours de l'année scolaire 2025/2026 et a défini les priorités pour 2026/2027, sous le thème « 50 ans d'alphabétisation, d'éducation et de transformation de l'Angola ».