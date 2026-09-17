Angola: Le Gouvernement souhaite des mécanismes d'évaluation des établissements de recherche

15 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par GIZ/DP/SB

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva, a défendu, mardi, à Luanda, la mise en oeuvre progressive de mécanismes d'évaluation externe et d'accréditation pour les établissements de recherche et développement (R&D), afin de renforcer la qualité et la pérennité du Système national de la science, de la technologie et de l'innovation (SNCTI).

Le responsable a tenu ces propos lors de l'ouverture du séminaire final du projet « Construire des établissements de R&D durables et attractifs : le potentiel transformateur des processus d'évaluation », mené par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), par l'intermédiaire de la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECT).

Selon Eugénio da Silva, l'évaluation institutionnelle doit être perçue comme un instrument d'apprentissage, de planification et d'amélioration continue, permettant aux établissements d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, en vue d'adopter des mesures d'amélioration de leurs performances.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé que ce processus ne devait pas être perçu comme une simple formalité administrative ou un mécanisme de détection des dysfonctionnements, car les critères d'évaluation doivent être rigoureux et transparents, tout en étant adaptés à la mission, à la taille, aux domaines scientifiques et à la réalité de chaque institution.

Il a ajouté que la qualité de la recherche ne devait pas se mesurer uniquement au nombre de publications, mais aussi à son impact social, à son innovation, à la formation des chercheurs et à sa contribution aux politiques publiques.

Il a également souligné la nécessité d'institutions de recherche solides, efficaces et axées sur les résultats, dotées d'une bonne gouvernance, de ressources humaines qualifiées, d'infrastructures adéquates, d'un financement durable et de systèmes de gestion performants.

Dans cette optique, il a plaidé pour l'amélioration des conditions d'attraction et de fidélisation des chercheurs, notamment les jeunes, ainsi que pour l'encouragement du retour des professionnels angolais et le renforcement des liens avec la diaspora scientifique.

Il a également jugé essentiel de garantir des mécanismes d'éthique, de transparence et d'intégrité scientifique.

Pour le responsable gouvernemental, le défi passe désormais des documents à la pratique, des recommandations aux décisions et des décisions aux mécanismes.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.