Angola: Le Gouvernement souhaite des mécanismes d'évaluation des établissements de recherche

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva, a défendu, mardi, à Luanda, la mise en oeuvre progressive de mécanismes d'évaluation externe et d'accréditation pour les établissements de recherche et développement (R&D), afin de renforcer la qualité et la pérennité du Système national de la science, de la technologie et de l'innovation (SNCTI).

Le responsable a tenu ces propos lors de l'ouverture du séminaire final du projet « Construire des établissements de R&D durables et attractifs : le potentiel transformateur des processus d'évaluation », mené par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (MESCTI), par l'intermédiaire de la Fondation pour le développement scientifique et technologique (FUNDECT).

Selon Eugénio da Silva, l'évaluation institutionnelle doit être perçue comme un instrument d'apprentissage, de planification et d'amélioration continue, permettant aux établissements d'identifier leurs forces et leurs faiblesses, en vue d'adopter des mesures d'amélioration de leurs performances.

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Il a précisé que ce processus ne devait pas être perçu comme une simple formalité administrative ou un mécanisme de détection des dysfonctionnements, car les critères d'évaluation doivent être rigoureux et transparents, tout en étant adaptés à la mission, à la taille, aux domaines scientifiques et à la réalité de chaque institution.

Il a ajouté que la qualité de la recherche ne devait pas se mesurer uniquement au nombre de publications, mais aussi à son impact social, à son innovation, à la formation des chercheurs et à sa contribution aux politiques publiques.

Il a également souligné la nécessité d'institutions de recherche solides, efficaces et axées sur les résultats, dotées d'une bonne gouvernance, de ressources humaines qualifiées, d'infrastructures adéquates, d'un financement durable et de systèmes de gestion performants.

Dans cette optique, il a plaidé pour l'amélioration des conditions d'attraction et de fidélisation des chercheurs, notamment les jeunes, ainsi que pour l'encouragement du retour des professionnels angolais et le renforcement des liens avec la diaspora scientifique.

Il a également jugé essentiel de garantir des mécanismes d'éthique, de transparence et d'intégrité scientifique.

Pour le responsable gouvernemental, le défi passe désormais des documents à la pratique, des recommandations aux décisions et des décisions aux mécanismes.