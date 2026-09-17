Cameroun: Affaire des 500 000 euros - Le comex de la fecafoot crie à la cabale contre samuel eto'o

Le Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) monte au créneau pour défendre son président.

Dans un communiqué rendu public ce jour, le COMEX dénonce une « offensive coordonnée » menée sur les réseaux sociaux et relayée par certains médias étrangers, avec pour objectif de porter atteinte à l'image de Samuel ETO'O Fils.

Le Comité Exécutif parle d'« accusations non étayées » et d'une tentative de manipulation de l'opinion publique dans un contexte sensible. Selon lui, cet acharnement serait la conséquence directe du soutien affiché par Samuel ETO'O à Gianni Infantino, le président de la FIFA, au sujet d'un projet de restructuration commerciale de l'instance. Un soutien exprimé par M. ETO'O lors d'une récente interview accordée à la chaîne américaine CNN.

Le COMEX condamne « fermement toute entreprise de manipulation de l'opinion, de diffamation, de désinformation ou d'instrumentalisation du débat sportif à des fins étrangères à l'intérêt général du football camerounais ».

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Il réaffirme par ailleurs son adhésion à « la pertinence des innovations portées par le Président Gianni Infantino ».

Cette sortie intervient alors que, depuis plusieurs jours, la presse internationale accuse le président de la FECAFOOT d'avoir perçu plus de 500 000 euros sur son compte personnel, une somme qui aurait été versée par la Fédération russe de football à l'occasion du match amical disputé à Moscou en 2023.

Des allégations que Samuel ETO'O dément formellement, dénonçant une campagne de déstabilisation liée à sa défense des intérêts du football africain.

De son côté, l'Association des Clubs de Football Amateur du Cameroun (ACFAC) a exigé lundi l'ouverture « urgente » d'une enquête gouvernementale sur la gestion financière de la FECAFOOT.