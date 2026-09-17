Congo-Kinshasa: Le Camp de la République appelle à l'unité nationale pour apaiser les tensions politiques au pays

Au lendemain de la marche de la coalition d'opposition C64, la plate-forme politique Camp de la République lance un appel pressant à l'unité nationale et à la cohésion pour préserver la paix sociale en République démocratique du Congo.

Lors d'une déclaration devant les médias, mercredi 16 septembre à Kinshasa, son coordonnateur, Freddy Kita, s'est posé en médiateur en invitant la classe politique à placer l'avenir du pays et l'intégrité nationale au-dessus des contestations institutionnelles.

Cette prise de parole fait suite à une réunion extraordinaire du bureau politique de ce regroupement, organisée pour formuler des propositions de sortie de crise.

Adoption d'un code éthique et rejets des discours de haine

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Afin de décrisper le climat politique actuel, Freddy Kita préconise la mise en place de garde-fous moraux stricts dans le débat public :

« Que l'on adopte un code éthique strict : zéro tribalisme, zéro discours de haine, zéro appel à la violence dans les débats. Le dialogue est fait pour guérir, pas pour blesser à nouveau. »

Dix recommandations pour la stabilité et les réformes

Pour consolider la paix et réformer la gouvernance, le Camp de la République a dévoilé un train de dix recommandations majeures.

La plate-forme propose notamment la création d'un fonds de solidarité pour les victimes des conflits financé par le budget du dialogue, la mise en oeuvre d'une réforme consensuelle du processus électoral pour garantir des élections apaisées, ainsi que la conclusion d'un pacte de stabilité sociale axé sur l'emploi des jeunes et le pouvoir d'achat.

Le regroupement réclame également une décentralisation effective dans les 26 provinces, la validation de l'accord final par le Parlement réuni en Congrès, et l'établissement d'un comité de suivi citoyen composé de 26 membres.

Enfin, Freddy Kita insiste pour que tout processus de concertation s'achève par un serment solennel des participants s'engageant à bannir la violence comme mode d'accès au pouvoir.