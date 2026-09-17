Congo-Kinshasa: Après un triple assassinat à Beni, les cambistes réclament une protection renforcée

Les changeurs de monnaie de la ville de Beni, au Nord-Kivu, ont formellement sollicité un renforcement des mesures de sécurité auprès de l'autorité urbaine, mercredi 16 septembre 2026.

Cette démarche fait suite au triple assassinat perpétré la semaine dernière dans le quartier Butanuka, en commune de Beu, où un cambiste, son épouse ainsi qu'un conducteur de mototaxi ont été abattus par des hommes armés.

Dans un mémorandum transmis au maire de la ville, la corporation réclame l'implication urgente des services de renseignement et de la police pour identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs de ce crime.

Une profession vulnérable face aux attaques ciblées

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Exposés de manière permanente en raison de la manipulation quotidienne de flux financiers importants, les opérateurs économiques du secteur informel de la monnaie fustigent la résurgence des braquages à main armée.

Un représentant de la corporation exprime la détresse des opérateurs économiques locaux :

« Nos membres sont régulièrement la cible de personnes armées qui s'attaquent à leurs capitaux à travers des vols à main armée. Aujourd'hui, les changeurs de monnaie ne savent plus à quel saint se vouer.

Face à l'insécurité et aux menaces constantes dont ils sont victimes, ils éprouvent d'énormes difficultés à exercer leur activité dans la sérénité. Au regard de cette situation, nous demandons aux services de sécurité de tout mettre en oeuvre pour retrouver les auteurs de l'assassinat de notre collègue et de son épouse. Nous plaidons également pour une protection particulière des changeurs de monnaie. »

Garanties des autorités et enquêtes en cours

Au-delà de leur situation corporative, les cambistes exhortent les autorités civiles et militaires à intensifier les patrouilles sur l'ensemble du territoire urbain pour sécuriser la population civile et les activités commerciales.

En réponse à ces revendications, le maire de Beni, le colonel Jacob Nyofondo Te Kodale, a assuré que les services de sécurité sont entièrement mobilisés pour traquer les criminels impliqués dans cette attaque et garantir le maintien de l'ordre public dans la ville.