Ile Maurice: Un dépassement imprudent transforme une sortie familiale en drame

Une sortie en famille a viré au cauchemar, mardi aprèsmidi, sur la route principale de Dubreuil. Un jeune conducteur de 20 ans aurait doublé un taxi provoquant un carambolage de trois véhicules. Six personnes ont été blessées.

Il était environ 15 h 30 lorsque le drame s'est joué à un carrefour très fréquenté. La po- lice, qui régulait la circulation, avait fait signe à un taxi de s'arrêter pour laisser passer un véhicule venant de La Chartreuse. Le jeune homme de 20 ans, habitant de la localité, qui conduisait une voiture grise aurait ignoré les instructions du policier et dépassé le taxi immobilisé.

La manoeuvre a provoqué une collision frontale avec un camion blanc arrivant en sens inverse, conduit par un planteur de 39 ans domicilié à Dubreuil. Sous le choc, le camion a heurté une troisième voiture, celle d'un policier de 35 ans, qui roulait vers La Chartreuse. Six personnes ont été blessées et conduites à l'hôpital Jawaharlal Nehru par le SAMU et des volontaires présents sur les lieux. À bord du camion se trouvaient le conducteur, son épouse âgée de 31 ans, et leur fils de sept ans. Dans la voiture grise se trouvaient, outre le jeune conducteur, sa mère et son frère cadet de 15 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si la plupart des blessés ont pu regagner leur domicile après avoir reçu des soins, deux d'entre eux restent hospitalisés dans un état préoccupant. La mère du conducteur, âgée de 40 ans, est admise en salle et devait subir hier matin une intervention chirurgicale pour des fractures aux deux jambes. Son fils de 15 ans a, lui, subi une laparotomie en urgence et se trouve aux soins intensifs, son état de santé étant décrit comme sérieux.

Les trois conducteurs ont été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif dans les trois cas. Les véhicules endommagés, ont été acheminés au poste de Dubreuil en attendant leur expertise. L'accident aurait été filmé par une caméra Safe City, ce qui devrait faciliter l'enquête. Le jeune conducteur a été autorisé à regagner son domicile à condition de rester à la disposition de la police pour les besoins de l'enquête.