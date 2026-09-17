Ile Maurice: Nita Deerpalsing lance Lavwa Lavenir, son nouveau parti

17 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)

«Un think tank qui a des ambitions politiques pour 2029». C'est en ces termes que Nita Deerpalsing (photo) a annoncé la création de Lavwa Lavenir. L'ancienne députée du Parti travailliste, a officialisé hier, mercredi 16 septembre, la création de son nouveau parti politique, Lavwa Lavenir, à l'auditorium de la Maeva Tower, à Ébène.

Elle y a présenté le manifeste fondateur du mouvement, intitulé «Reconquérir notre avenir par la détermination et l'action d'aujourd'hui».

Le document s'articule autour de huit axes prioritaires, parmi lesquels le leadership, l'intégrité des institutions, la prospérité partagée, l'épanouissement humain et l'autonomie de la jeunesse.

Sur le plan des réformes institutionnelles, Lavwa Lavenir propose de limiter le mandat du Premier ministre à deux mandats consécutifs et celui des députés à trois mandats. Le parti suggère également de ramener le nombre de ministères à 15.

Avec ce lancement, Nita Deerpalsing se positionne comme une nouvelle voix sur l'échiquier politique. Elle souligne que «lavwa», ce n'est pas que faire entre la voie, mais aussi suivre la voie.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.