Ile Maurice: Nita Deerpalsing lance Lavwa Lavenir, son nouveau parti

«Un think tank qui a des ambitions politiques pour 2029». C'est en ces termes que Nita Deerpalsing (photo) a annoncé la création de Lavwa Lavenir. L'ancienne députée du Parti travailliste, a officialisé hier, mercredi 16 septembre, la création de son nouveau parti politique, Lavwa Lavenir, à l'auditorium de la Maeva Tower, à Ébène.

Elle y a présenté le manifeste fondateur du mouvement, intitulé «Reconquérir notre avenir par la détermination et l'action d'aujourd'hui».

Le document s'articule autour de huit axes prioritaires, parmi lesquels le leadership, l'intégrité des institutions, la prospérité partagée, l'épanouissement humain et l'autonomie de la jeunesse.

Sur le plan des réformes institutionnelles, Lavwa Lavenir propose de limiter le mandat du Premier ministre à deux mandats consécutifs et celui des députés à trois mandats. Le parti suggère également de ramener le nombre de ministères à 15.

Avec ce lancement, Nita Deerpalsing se positionne comme une nouvelle voix sur l'échiquier politique. Elle souligne que «lavwa», ce n'est pas que faire entre la voie, mais aussi suivre la voie.