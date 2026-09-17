Ile Maurice: Les médecins généralistes montent au créneau

La proposition du Senior Chief Executive (SCE) du ministère de la Santé visant à revoir les horaires des médecins généralistes provoque une vive inquiétude dans la profession. Les praticiens dénoncent un manque de clarté, l'absence de consultations syndicales et la possible réduction des heures supplémentaires, essentielles pour certains revenus.

Le document propose un long shift de 8 heures à 19 heures pour le service de jour et un service de nuit de 19 heures à 8 heures avec une heure de déjeuner, une heure de dîner et deux heures de repos. Ces horaires toucheraient les Emergency and Acute Care Units, ainsi que les Medical et Surgical Units. Un short shift de 8 heures à 16 heures en semaine et de 8 heures à midi le samedi serait appliqué aux départements spécialisés et centres de santé.

Pour le Dr Meetheelesh Abeeluck, président de la Government Medical and Dental Officers Association, ces mesures risquent de démotiver les médecins, d'encourager les départs vers le privé ou la spécialisation, et de perturber l'équilibre entre vie professionnelle et familiale. Il rappelle que le système actuel, basé sur 40 heures hebdomadaires et une garde de 24 heures suivie de deux jours de repos, avait été négocié sur deux ans.

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Un syndicaliste estime que la durée des nouveaux shifts réduit le time-off et menace la qualité de vie des praticiens. Le Dr Abeeluck s'inquiète aussi de la création de deux catégories de personnel avec le short shift, attribuant certaines décisions à des advisers insuffisamment connectés aux réalités techniques du ministère. Les syndicats réclament une réunion urgente pour examiner les propositions. Selon Abeeluck, sans dialogue, «c'est le public» qui va en pâtir.