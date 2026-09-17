Ile Maurice: Une retraitée victime d'une fraude de Rs 1,7 million

Une retraitée de 75 ans de Bonne-Terre, Vacoas, a été victime d'une fraude électronique de Rs 1 766 894. Elle a rapporté le cas à la police mercredi 16 septembre.

Selon sa déposition, le lundi 14 septembre, à 16 h 26, la victime a reçu un appel sur WhatsApp provenant d'un numéro étranger. Son interlocuteur se serait présenté comme un employé de la Mauritius Commercial Bank (MCB) et lui aurait indiqué qu'un problème lié à une fraude avait été détecté sur son compte bancaire.

Pensant être en contact avec un représentant de la banque, la septuagénaire lui aurait communiqué les codes confidentiels d'accès à son compte MCB. Peu après, elle a reçu plusieurs notifications de la banque l'informant que des transactions étaient effectuées sur son compte.

La retraitée a alors vérifié son compte et a constaté que plusieurs opérations avaient été réalisées sans son consentement. Le montant total des transactions suspectes s'élève à Rs 1 766 894.

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Elle s'est présentée au poste de police mercredi après-midi afin de rapporter le cas. Plusieurs documents relatifs aux transactions ont été remis aux enquêteurs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la fraude et identifier le ou les auteurs.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les risques liés aux escroqueries par téléphone et via les applications de messagerie. Les fraudeurs se présentent notamment comme des représentants d'établissements bancaires et tentent d'obtenir des informations confidentielles sous prétexte de sécuriser un compte ou de prévenir une fraude.

Les clients sont ainsi appelés à faire preuve de prudence et à ne jamais communiquer leurs codes et données de sécurité quand ils sont sollicités par téléphone ou via WhatsApp.