Cote d'Ivoire: Or - Le pays prépare une raffinerie de 100 tonnes pour 2027

La Société ivoirienne des métaux précieux (Simep) entend jouer un rôle central dans la réorganisation de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (Emape). Une unité d'affinage d'une capacité de 100 tonnes d'or devrait entrer en exploitation à Abidjan au terme du premier semestre 2027.

La Côte d'Ivoire veut renforcer sa maîtrise de la chaîne de valeur de l'or.

A l'occasion de la clôture, le16 septembre 2026 à Abidjan, de la réunion de coordination consacrée à l'opérationnalisation de la Société ivoirienne des métaux précieux (Simep), le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a annoncé la mise en service prochaine d'une unité d'affinage.

Selon le ministre, cette infrastructure, implantée à Abidjan, devrait entrer en exploitation au terme du premier semestre 2027. Elle aura, à plein régime, une capacité de traitement annoncée à environ 100 tonnes d'or.

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« L'unité d'affinage entrera en exploitation au terme du premier semestre 2027 », a indiqué Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Il estime que cette capacité pourrait accompagner la progression attendue de la production aurifère industrielle du pays.

Un dispositif pour mieux contrôler la chaîne de l'or

Au-delà de l'affinage, la Simep doit intervenir sur plusieurs maillons de la chaîne aurifère. Son périmètre d'activité couvre notamment l'exploitation de mines semi-industrielles, l'achat de l'or à travers un comptoir national, sa transformation et sa commercialisation, ainsi que la constitution d'un stock d'or pour le compte de l'Etat.

Pour le ministre, la société doit contribuer à mieux structurer l'Exploitation minière artisanale et à petite échelle (Emape). Le comptoir national d'achat aura notamment pour mission d'agréger l'or produit par les exploitants autorisés et d'en assurer la traçabilité.

« Nous avons franchi aujourd'hui une étape décisive dans le processus de déploiement de notre stratégie de réorganisation complète de l'Emape, de la production à la commercialisation », a déclaré le ministre.

Cette réorganisation intervient dans un secteur où l'Etat cherche également à renforcer la traçabilité de la production et à mieux encadrer les circuits de commercialisation de l'or.

Une commercialisation tournée vers le marché international

Pour la commercialisation de l'or affiné, la Simep s'appuiera sur StoneX, présenté comme un partenaire disposant d'une capacité d'accès aux principaux acteurs internationaux de la chaîne de valeur aurifère.

L'objectif affiché est de commercialiser l'or affiné dans des conditions permettant de mieux valoriser la production. Le dispositif doit également contribuer à améliorer les conditions d'achat de l'or brut auprès des producteurs.

Souleymane Soro, directeur de Cabinet adjoint chargé de la coordination du projet, a précisé que l'unité d'affinage sera installée à Abidjan, tandis que les activités de la Simep seront déployées sur l'ensemble du territoire national.

Une société à participation publique

La SIMEP est une société à participation financière publique. L'Etat et la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire (Sodemi) détiennent ensemble 49 % de son capital social. La participation nationale au capital atteint, selon les données communiquées, 70 %.

Avec cette nouvelle structure, les autorités ivoiriennes veulent donc agir sur l'ensemble de la chaîne, depuis la production issue des exploitations artisanales et à petite échelle jusqu'à la transformation et à la commercialisation de l'or.